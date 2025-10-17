Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BLT Tambahan Rp30 Triliun dari APBN, Purbaya: Kita Kaya Kok!

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 17 Oktober 2025 |19:57 WIB
BLT Tambahan Rp30 Triliun dari APBN, Purbaya: Kita Kaya Kok!
Menkeu Purbaya (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan tambahan bantuan langsung tunai kesejahteraan rakyat (BLT Kesra) senilai Rp30 triliun yang diumumkan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Purbaya menegaskan, dana sebesar Rp30 triliun itu memang berasal dari APBN dan sudah disiapkan oleh Kementerian Keuangan.

“Ya, anggaran dari kita ya. Dari APBN. Kita kaya kok, jangan lihatnya miskin. Gini-gini kaya juga,” ujar Purbaya saat ditemui di Kementerian PU, Jumat (17/10/2025).

Purbaya menjelaskan injeksi anggaran tambahan tersebut akan langsung mengalir ke masyarakat sehingga diharapkan berdampak positif terhadap daya beli dan pertumbuhan ekonomi nasional.

“Kalau Rp30 triliun aja bisa langsung ke masyarakat, jadi akan membuat yang penting. Kalau dengan seperti itu, saya bukan 5,5 lagi pertumbuhan ekonomi, hitungan kita 5,67, hampir 5,7 persen,” jelasnya.

Ketika dikonfirmasi mengenai besaran bantuan yang diterima oleh masing-masing KPM, Purbaya mengatakan program BLT tambahan ini akan diberikan selama tiga bulan dengan nilai Rp300 ribu per bulan per keluarga. Namun, ia menyerahkan perhitungan rinci total anggaran kepada tim teknis.

 

