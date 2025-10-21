Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BLT Rp900 Ribu Mulai Cair, Cek di Kantor Pos dan Bank Himbara

Feby Novalius , Jurnalis-Selasa, 21 Oktober 2025 |06:06 WIB
BLT Rp900 Ribu Mulai Cair, Cek di Kantor Pos dan Bank Himbara
Pencairan BLT ini diberikan setiap bulan dengan besaran Rp300 ribu. (Foto: Okezone.com)
JAKARTA – BLT Sementara (BLTS) sebesar Rp900 ribu mulai dicairkan kepada 35,04 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Pencairan BLT ini diberikan setiap bulan dengan besaran Rp300 ribu.

"Jadi dalam 3 bulan ini, Oktober, November, Desember, akan ada tambahan bantuan langsung tunai. Jadi intinya adalah, 3 bulan itu mereka berhak masing-masing sebulan mendapat Rp300.000. Nanti mulai hari Senin dapat diambil, berarti sekali ambil langsung dapat Rp900.000," kata Letkol Teddy.

Letkol Teddy juga menjelaskan bantuan 3 bulan itu adalah hasil dari efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pada awal tahun ini.
"Jadi totalnya tadi, untuk 35,04 juta keluarga penerima manfaat itu senilai Rp30 triliun lebih," jelasnya.

Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang sering disapa Gus Ipul menjelaskan bahwa Presiden Prabowo sangat memperhatikan kebijakan untuk masyarakat miskin.

"Saya sampaikan bahwa Pak Presiden punya perhatian yang luar biasa untuk masyarakat, khususnya di golongan paling bawah. Sederhananya begini, jadi yang atas itu dijaga oleh Presiden, pengusaha-pengusaha sukses besar ini diajak, dijaga, dan dirangkul; yang tengah difasilitasi; yang bawah dibela," ujarnya.

 

