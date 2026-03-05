Daftar Bansos yang Akan Cair Jelang Lebaran Maret 2026, Ada BLT Rp600.000

JAKARTA - Daftar bansos yang akan cair jelang Lebaran Maret 2026. Tercatat realisasi penyaluran bansos reguler telah mencapai 90 persen secara nasional hingga awal bulan suci Ramadhan.

Bansos reguler ini terdiri dari bansos Program Keluarga Harapan (PKH) maupun untuk Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) atau bantuan sembako.

“Proses penyaluran bansos reguler terus berjalan dan sekarang sudah lebih dari 90 persen secara nasional, untuk Program Keluarga Harapan (PKH) maupun untuk Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) atau bantuan sembako,” kata Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul di Kantor Kemensos, Jakarta belum lama ini.

Daftar Bansos yang Akan Cair Jelang Lebaran Maret 2026

Bansos yang akan terus dicairkan adalah Bansos PKH, BPNT. Selain itu ada bansos lainnya seperti bansos beras dan minyak goreng. Berikut ini Okezone rangkum daftar bansos yang cair jelang Lebaran 2026.

1. Bansos PKH

Bansos PKH di Maret masuk ke dalam pencairan tahap pertama yang dimulai periode Januari, Februari dan Maret 2026.

Besaran bansos PKH terdiri dari:

- Ibu hamil: Rp750.000 per tahap

- Anak usia dini: Rp750.000

- Siswa SD: Rp225.000

- Siswa SMP: Rp375.000

- Siswa SMA: Rp500.000

- Lansia (60 tahun ke atas): Rp600.000

- Disabilitas berat: Rp600.000

Bansos PKH pada tahun 2026 menyasar 10 juta keluarga penerima manfaat dengan total anggaran Rp28,7 triliun.

2. BPNT

Sama seperti bansos PKH, bansos BPNT akan terus cair hingga jelang Lebaran 2026.

Penerima bansos BPNT akan memperoleh Rp200.000 per bulan. Pencairan dilakukan tiga bulan sekaligus, sehingga masyarakat akan mendapatkan Rp600.000.

Bansos BPNT atau kartu sembako mendapatkan alokasi anggaran Rp43,8 triliun untuk 18,3 juta KPM.

Dana tersebut masuk dalam bentuk saldo elektronik yang dapat dibelanjakan di e Warong atau agen bank mitra pemerintah untuk membeli kebutuhan pangan pokok.