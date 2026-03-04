Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

THR PNS 2026 Rp55 Triliun Sudah Cair! Dibayar 100% Tanpa Dipotong, Gaji ke-13 Juni

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Rabu, 04 Maret 2026 |05:00 WIB
THR PNS 2026 Rp55 Triliun Sudah Cair! Dibayar 100% Tanpa Dipotong, Gaji ke-13 Juni
THR PNS 2026 Rp55 Triliun Sudah Cair! Dibayar 100% Tanpa Dipotong, Gaji ke-13 Juni (Foto: Pemprov DKI Jakarta)
JAKARTA - Pemerintah mengumumkan pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri 2026 mencapai Rp55 triliun. THR PNS 2026 ini meningkat dibandingkan tahun lalu yang sebesar Rp49 triliun. Dengan pencairan THR ini menjaga daya beli masyarakat dan mendorong konsumsi nasional secara signifikan.

"THR ASN tahun 2026 yang akan disalurkan kepada 2,4 juta ASN Pusat, TNI, Polri dengan total Rp22,2 triliun. Kemudian 4,3 juta ASN Daerah total Rp20,2 triliun. Kemudian 3,8 juta pensiunan totalnya Rp12,7 triliun,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Kantor Kemenko Perekonomian, Selasa (3/3/2026).

THR PNS Cair 100% Tanpa Dipotong

Pemerintah memastikan komponen THR dibayarkan 100 persen penuh, mencakup gaji pokok, tunjangan keluarga, pangan, jabatan, hingga tunjangan kinerja. Proses pencairan sendiri telah dimulai secara bertahap sejak 26 Februari 2026.

Airlangga juga mengingatkan bahwa THR ini berbeda dengan Gaji ke-13 yang dijadwalkan cair pada Juni mendatang. " Pemberian THR merupakan hal yang berbeda dengan pemberian gaji yang ke-13, jadi saya garis bawahi bahwa THR ini tidak sama dengan gaji ke-13," katanya.

Adapun THR tersebut diberikan kepada PNS, CPNS, PPPK, Pejabat Negara, prajurit TNI, anggota Polri, pensiunan PNS, pensiunan prajurit TNI/Polri, hingga pensiunan Pejabat Negara. Sedangkan untuk pemberian gaji ke-13 merupakan kebijakan terpisah dan akan dibayarkan pada bulan Juni 2026.

 

Halaman:
1 2
