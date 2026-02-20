Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Ini Rincian Besaran THR Pensiunan PNS 2026 Lengkap dengan Jadwal Cairnya

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Jum'at, 20 Februari 2026 |21:01 WIB
Ini Rincian Besaran THR Pensiunan PNS 2026 Lengkap dengan Jadwal Cairnya
Ini Rincian Besaran THR Pensiunan PNS 2026 Lengkap dengan Jadwal Cairnya (Foto: Okezone)
JAKARTA - Ini rincian besaran THR pensiunan PNS 2026 lengkap dengan jadwal cairnya. Pemerintah memastikan pencairan THR bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan Polri pada 2026.

Anggaran yang disiapkan untuk pencairan THR ASN termasuk PNS mencapai Rp55 triliun. Alokasi THR PNS 2026 mengalami kenaikan signifikan sebesar 10,22 persen dibandingkan anggaran THR PNS 2025 yang sebesar Rp49 triliun.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan THR PNS cair dalam waktu dekat. Namun, Purbaya tidak merinci lebih lanjut terkait tanggal pasti pencairan THR bagi ASN dan TNI/Polri. 

“(Pencairan THR) Minggu pertama puasa,” kata Purbaya saat dikonfirmasi wartawan di Jakarta, Rabu 18 Februari 2026.

Alokasi THR PNS 2026 Rp55 triliun ini juga termasuk untuk pensiunan PNS. Sebagai gambaran saja, pada tahun 2025, telah dialokasikan THR sekitar Rp12,4 triliun untuk pensiunan dan penerima pensiun. 

Besaran THR Pensiunan PNS 2026

Besaran THR pensiunan PNS mengacu pada akumulasi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, serta penghasilan tambahan lainnya. Angka pastinya menyesuaikan dengan pangkat dan golongan masing-masing.

 

