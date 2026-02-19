Ini Besaran THR ASN 2026, Berikut Jadwal Lengkap Pencairannya

JAKARTA - Berikut besaran tunjangan hari raya (THR) bagi aparatur sipil negara (ASN), prajurit TNI serta anggota Polri tahun 2026.

Pemerintah memastikan THR ASN 2026 cair dan nilainya lebih besar jika dibandingkan THR ASN tahun 2025.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, pemerintah menyiapkan anggaran THR ASN 2026 sebesar Rp55 triliun.

Alokasi THR ASN 2026 mengalami kenaikan signifikan sebesar 10,22 persen dibandingkan anggaran THR ASN 2025 yang sebesar Rp49 triliun.

Jadwal Pencairan THR ASN

Pencairan THR ASN 2026 ditargetkan dapat disalurkan pada awal Ramadhan.

“Ada pasti nanti (pencairan THR ASN). Tapi, saya tidak tau tanggal pastinya, yang jelas di awal-awal puasa kita harapkan udah bisa kita salurkan,” ujar Purbaya belum lama ini di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat.

Pemberian THR ASN Dorong Konsumsi

Purbaya menjelaskan, besaran THR yang akan diberikan kepada ASN akan mengikuti ketentuan yang berlaku. Tapi dirinya belum spesifik menyebut besaran THR yang akan diterima ASN pada Lebaran tahun 2026.

Purbaya menjelaskan tujuan pemberian THR di awal puasa ini diharapkan mampu mendorong konsumsi masyarakat di kuartal I 2026.

Selain itu pemberian THR di awal lebaran juga diharapkan mampu mendorong masyarakat untuk melaksanakan mudik lebih awal dan bisa memecah konsentrasi kepadatan arus mudik.