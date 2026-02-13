Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

THR PNS dan Pensiunan Cair Awal Maret 2026?

Taufik Fajar , Jurnalis-Jum'at, 13 Februari 2026 |20:30 WIB
THR PNS dan Pensiunan Cair Awal Maret 2026?
PNS (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - THR PNS dan pensiunan cair awal Maret 2026? Sejumlah aparatur sipil negara (ASN) mulai mencari-cari informasi terbaru soal jadwal dan mekanisme pencairan THR.

Pasalnya hingga kini pemerintah memang belum mengumumkan tanggal resmi. Meski begitu, antusiasme sudah terasa. 

THR PNS 2026 dinilai krusial karena bersinggungan langsung dengan persiapan kebutuhan Lebaran.

Bagi PNS dan ASN lainnya, THR bukan sekadar tambahan penghasilan rutin setahun sekali.

Lantas kapan THR PNS dan pensiunan cair? Berikut rangkuman Okezone, Jumat (13/2/2026).

Apabila mengacu pada Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri, Hari Raya Idul Fitri 2026 diperkirakan jatuh pada Sabtu, 21 Maret 2026.

Tanggal tersebut memang masih bersifat prediksi dan akan menunggu hasil sidang isbat pemerintah. Namun, kalender itu sudah cukup memberi gambaran awal.

Dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 menyebutka  Tunjangan Hari Raya wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum Hari Raya.

Jika aturan itu dijadikan patokan, maka demekian THR PNS 2026 diperkirakan cair paling lambat pertengahan Maret.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/13/320/3201463/pns-wZ7V_large.png
Apakah PNS dan ASN Libur Awal Ramadhan 2026? Ini Ketentuannya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/11/320/3201015/pns-n2Xr_large.jpeg
Menpan RB Keluarkan Surat Edaran soal WFA Lebaran Bagi ASN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/11/320/3200920/aturan_wfa_asn-q9Wm_large.jpeg
Pemerintah Rilis Surat Edaran soal WFA Lebaran Bagi ASN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/10/622/3200778/pns-UrOR_large.jpeg
Apakah PNS Dapat THR dan Gaji 13 Sekaligus?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/04/455/3199585/pns-102C_large.jpg
Ternyata Segini Gaji Jonatan Christie sebagai PNS Kemenpora
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/28/622/3198038/pns-Yxc9_large.png
Apakah Gaji PNS Naik Januari atau Februari 2026? Ini Faktanya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement