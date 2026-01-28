Apakah Gaji PNS Naik Januari atau Februari 2026? Ini Faktanya

Apakah Gaji PNS Naik Januari atau Februari 2026? Ini Faktanya (Foto: Pemprov DKI)

JAKARTA - Apakah gaji PNS naik Januari atau Februari 2026? Ini faktanya. Pemerintah telah memberi sinyal gaji PNS akan naik, tetapi bergantung pada perkembangan kinerja keuangan pada kuartal I-2026.

Hal ini pernah disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa terkait wacana kenaikan PNS pada 2026. Terakhir kali gaji PNS naik 8% pada 2024.

“Kami akan lihat kondisi keuangan kita seperti apa,” kata Purbaya.

Purbaya menyebut saat ini masih mengupayakan sinkronisasi kebijakan untuk melihat perkembangan realisasi fiskal, termasuk penyaluran belanja pemerintah. Purbaya juga bakal mengatur strategi belanja usai melihat kinerja pada kuartal I.

“Saya masih tunggu satu triwulan lagi untuk melihat gimana sebetulnya arah ekonomi kita dengan yang lebih sinkron dari sebelumnya. Habis itu baru kita bisa diskusikan masalah-masalah yang berdampak pada belanja pemerintah,” ujarnya.

Dengan demikian, gaji PNS naik Januari atau Februari 2026 masih belum pasti karena menunggu kinerja keuangan pada kuartal I-2026.