HOME FINANCE HOT ISSUE

Ternyata Segini Stok BBM Pertalite, Pertamax hingga LPG di Indonesia

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Senin, 16 Maret 2026 |05:01 WIB
JAKARTA - Mengungkap stok bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite, Pertamax hingga LPG di Indonesia jelang Lebaran 2026. Pemerintah mencatat seluruh jenis BBM memiliki cadangan di atas batas minimal yang telah ditetapkan secara nasional.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan, cadangan BBM Pertalite saat ini mencapai 24,39 hari, lebih tinggi dari batas minimal cadangan nasional. Sementara itu, untuk Pertamax (RON 92) yang merupakan BBM nonsubsidi dengan harga pasar, cadangannya mencapai 28 hari, jauh di atas batas minimal yang ditetapkan yakni 11 hari. Adapun Pertamax Turbo (RON 98) tercatat memiliki cadangan sekitar 31 hari.

"Jadi saya pikir untuk urusan bensin, insya Allah clear," ujar Bahlil.

Selain bensin, pemerintah juga memastikan stok solar subsidi dalam kondisi aman. Cadangan solar tercatat mencapai 16,41 hari, juga berada di atas batas minimal yang ditetapkan. Sedangkan untuk jenis solar nonsubsidi, cadangannya mencapai 46 hari.

Bahlil menambahkan, stok bahan bakar untuk sektor penerbangan juga aman dengan cadangan avtur mencapai 38 hari. Sementara itu, pasokan minyak tanah dilaporkan tetap terjaga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Di sisi lain, pemerintah juga memastikan ketersediaan LPG nasional dalam kondisi aman menjelang periode mudik dan Lebaran. Saat ini cadangan LPG nasional berada di kisaran 15,66 hari.

"Kami laporkan kepada Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden bahwa cadangan menjelang hari raya untuk semua BBM dan LPG insya Allah aman," kata Bahlil.

 

