5 Pekerjaan Bergaji Tinggi untuk Wanita

JAKARTA - 5 pekerjaan bergaji tinggi untuk wanita. Tidak bisa dipungkiri, hingga saat ini kesenjangan gaji antara pekerja pria dan wanita masih menjadi isu di dunia kerja.

Dalam data Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru saja, buruh laki-laki memperoleh rata-rata upah sebesar Rp3.552.432 per bulan, lebih tinggi dibanding buruh perempuan yang menerima rata-rata Rp2.797.017 per bulan.

Demikian data BPS bersumber dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2026. Sementara, rata-rata upah buruh pada Februari 2026 sebesar Rp3,29 juta.

Meski masih ada kesenjangan soal gaji antara pekerja pria dan wanita, bukan berarti tidak ada kesempatan bagi pekerja wanita untuk mendapat gaji yang besar. Sebab, saat ini juga ada beberapa perusahaan yang membuka peluang sebesar-besarnya bagi wanita untuk menjadi seorang pemimpin.

Dengan demikian, masih terdapat sejumlah pekerjaan dengan gaji tinggi yang cocok untuk wanita. Berikut ini Okezone rangkum 5 pekerjaan bergaji tinggi untuk wanita yang dirangkum dari berbagai sumber, Jakarta.

1. C-Level

Pekerjaan dengan gaji tertinggi untuk wanita adalah posisi C-Level atau tingkatan teratas dalam suatu pekerjaan.

Pekerjaan ini seperti Chief Executive Officer (CEO), Chief Financial Officer (CFO), Chief Operation Officer (COO) dan lainnya.

Gaji yang didapatkan seorang C-Level berada di kisaran Rp150 juta hingga Rp250 juta.

Meski gaji yang diterima cukup besar, namun terdapat sejumlah tanggung jawab besar yang diemban C-Level. Mereka dituntut untuk menguasai kepemimpinan secara strategis, pengambilan keputusan, hingga manajemen organisasi secara keseluruhan.

2. Direktur

Kemudian pekerjaan dengan gaji tinggi untuk wanita adalah menjadi direktur.

Menjadi direktur memiliki gaji yang juga tinggi. Posisi ini berada satu tingkatan di bawah C-Level.

Para direktur umumnya berperan penting dalam operasional sehari-hari suatu perusahaan sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Rata-rata gaji yang diterima direktur adalah Rp21 juta sampai Rp24 juta.