Daftar 5 Profesi Bergaji Tinggi untuk Lulusan Teknik Informatika

JAKARTA - Daftar 5 profesi bergaji tinggi untuk lulusan Teknik Informatika. Di tengah era transformasi digital, lulusan Teknik Informatika semakin dicari oleh berbagai industri.

Lulusan Teknik Informatika memiliki prospek kerja yang luas dan fleksibel di berbagai industri digital, dengan pilihan profesi seperti software developer, data scientist, cyber security specialist, network engineer, dan web developer.

Mereka juga bisa berkarier sebagai AI engineer, IT consultant, mobile application developer, atau product manager, serta ahli dalam pengembangan bidang baru seperti blockchain dan komputasi awan.

Lulusan Teknik Informatika diprediksi memiliki masa depan cerah dengan prospek kerja yang luas. Bahkan lulusan Teknik Informatika disebut-sebut bisa meraup gaji yang tinggi hingga tembus angka 3 digit sebesar Rp100-an juta per bulan.

Namun, tidak semua pekerjaan menawarkan gaji yang sama tingginya tergantung posisi dan pengalaman.

Merangkum dari berbagai sumber, artikel kali ini akan membahas 5 profesi bergaji tinggi untuk lulusan Teknik Informatika, Jakarta, Minggu (19/10/2025).

5 Profesi Bergaji Tinggi untuk lulusan Teknik Informatika

1. Chief Information Officer (CIO)

Chief Information Officer (CIO) adalah pekerjaan tertinggi di dalam departemen TI suatu perusahaan. CIO bertanggung jawab atas strategi teknologi informasi di perusahaan. Seorang CIO memiliki pengalaman dan pemahaman yang luas mengenai teknologi informasi dan bisnis. Rata-rata gaji CIO adalah sekitar Rp700 juta hingga Rp2,5 miliar per tahun.

2. Chief Technology Officer (CTO)

Chief Technology Officer (CTO) juga merupakan salah satu posisi tertinggi di perusahaan dalam bidang TI. Seorang CTO bertanggung jawab atas pengembangan dan pelaksanaan teknologi yang digunakan oleh perusahaan. Rata-rata gaji CTO adalah sekitar Rp 500 juta hingga Rp 2 miliar per tahun.

3. Data Scientist

Data Scientist adalah seorang profesional yang mampu menganalisis data dengan menggunakan teknik statistik dan pemrograman. Mereka membantu perusahaan untuk mengambil keputusan berdasarkan data. Rata-rata gaji Data Scientist adalah sekitar Rp300 juta hingga Rp1,5 miliar per tahun.