Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Daftar 5 Profesi Bergaji Tinggi untuk Lulusan Teknik Informatika

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Minggu, 19 Oktober 2025 |18:01 WIB
Daftar 5 Profesi Bergaji Tinggi untuk Lulusan Teknik Informatika
Daftar 5 Profesi Bergaji Tinggi untuk Lulusan Teknik Informatika (Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Daftar 5 profesi bergaji tinggi untuk lulusan Teknik Informatika. Di tengah era transformasi digital, lulusan Teknik Informatika semakin dicari oleh berbagai industri. 

Lulusan Teknik Informatika memiliki prospek kerja yang luas dan fleksibel di berbagai industri digital, dengan pilihan profesi seperti software developer, data scientist, cyber security specialist, network engineer, dan web developer. 

Mereka juga bisa berkarier sebagai AI engineer, IT consultant, mobile application developer, atau product manager, serta ahli dalam pengembangan bidang baru seperti blockchain dan komputasi awan. 

Lulusan Teknik Informatika diprediksi memiliki masa depan cerah dengan prospek kerja yang luas. Bahkan lulusan Teknik Informatika disebut-sebut bisa meraup gaji yang tinggi hingga tembus angka 3 digit sebesar Rp100-an juta per bulan. 

Namun, tidak semua pekerjaan menawarkan gaji yang sama tingginya tergantung posisi dan pengalaman.

Merangkum dari berbagai sumber, artikel kali ini akan membahas 5 profesi bergaji tinggi untuk lulusan Teknik Informatika, Jakarta, Minggu (19/10/2025).

5 Profesi Bergaji Tinggi untuk lulusan Teknik Informatika

1. Chief Information Officer (CIO)

Chief Information Officer (CIO) adalah pekerjaan tertinggi di dalam departemen TI suatu perusahaan. CIO bertanggung jawab atas strategi teknologi informasi di perusahaan. Seorang CIO memiliki pengalaman dan pemahaman yang luas mengenai teknologi informasi dan bisnis. Rata-rata gaji CIO adalah sekitar Rp700 juta hingga Rp2,5 miliar per tahun.

2. Chief Technology Officer (CTO)

Chief Technology Officer (CTO) juga merupakan salah satu posisi tertinggi di perusahaan dalam bidang TI. Seorang CTO bertanggung jawab atas pengembangan dan pelaksanaan teknologi yang digunakan oleh perusahaan. Rata-rata gaji CTO adalah sekitar Rp 500 juta hingga Rp 2 miliar per tahun.

3. Data Scientist

Data Scientist adalah seorang profesional yang mampu menganalisis data dengan menggunakan teknik statistik dan pemrograman. Mereka membantu perusahaan untuk mengambil keputusan berdasarkan data. Rata-rata gaji Data Scientist adalah sekitar Rp300 juta hingga Rp1,5 miliar per tahun.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/455/3175622/kluivert-1mxl_large.jpg
Adu Bayaran Termahal Pelatih Patrick Kluivert dengan Herve Renard, Bak Bumi dan Langit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/622/3169202/lulusan-aMOW_large.jpg
Daftar 10 Profesi Bergaji Tinggi untuk Lulusan Sastra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/455/3167582/kerja-iMJu_large.jpg
Daftar 10 Profesi Bergaji Tinggi untuk Lulusan Teknik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/622/3166077/rupiah-oug5_large.jpeg
Berapa Rata-Rata Gaji Buruh di Indonesia Lulusan SMA dan SMK?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/27/320/3165760/dwi_hartono-AIsG_large.jpg
Ternyata Ini Pekerjaan Dwi Hartono, Otak Pelaku Pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/455/3164377/kerja-dyI0_large.jpg
Daftar 5 Pekerjaan dengan Gaji Tinggi di 2025 Tanpa Gelar Sarjana, Bisa Raup Rp2,2 Miliar
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement