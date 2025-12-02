4 Daftar Bansos Cair di Desember 2025

JAKARTA - Berikut daftar bansos dan BLT yang akan cair pada Desember 2025. Bansos ini ada yang reguler dan bansos tambahan seperti BLT Kesejahteraan (BLT Kesra).

Pemerintah terus menyalurkan bansos kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang memenuhi syarat. Bahkan ada jutaan penerima yang dicoret dari daftar penerima bansos karena tidak lagi sesuai syarat.

Sejak 2025, Kemensos menggunakan basis data baru, yakni Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk menentukan penerima bansos agar tetap sasaran.

Berikut ini Okezone rangkum daftar bansos yang akan masih cair di Desember 2025:

1. Bansos PKH

Pemerintah kembali menyalurkan bansos PKH untuk Desember 2025.

Bansos PKH ini masuk ke dalam penyaluran tahap 4 yang dimulai Oktober hingga Desember 2025.

Bansos PKH masuk ke dalam program perlindungan sosial (perlinsos) yang sudah dianggarkan dalam APBN 2025.

Pencairan bansos PKH tahap 4 menggunakan basis data baru penerima bansos, yakni Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sejak 2025.