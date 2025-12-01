5 Fakta Terbaru BLT Kesra, Bikin Emak-Emak Sumringah Dapat Rp900 Ribu

JAKARTA - BLT Kesejahteraan Rakyat (Kesra) sebesar Rp900 ribu telah diterima oleh keluarga penerima manfaat (KPM).

Bantuan tersebut tidak hanya meringankan kebutuhan sehari-hari, tetapi juga membantu persiapan menyambut Hari Raya Natal bagi keluarga penerima dengan latar belakang Katolik dan Kristen.

Berikut fakta-fakta terbaru BLT Kesra yang dirangkum Okezone, Senin (1/12/2025).

1. Emak-Emak Dapat BLT Kesra

Seorang Ibu, Sari Purwaningsih, mengaku terkejut saat mendapat pemberitahuan soal pencairan BLT Kesra bagi keluarganya. Dirinya kaget karena terakhir mendapatkan bantuan waktu Covid-19.

"Saya tahu hari Selasa, dikasih tahu dari RT lewat WA. Padahal terakhir dapat bansos sebelumnya terakhir pas Covid," cerita Bu Sari.