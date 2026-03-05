Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BSU Kemnaker Maret 2026 Akan Cair Lagi Jelang Lebaran? Ini Faktanya

Feby Novalius , Jurnalis-Kamis, 05 Maret 2026 |18:05 WIB
BSU Kemnaker Maret 2026 Akan Cair Lagi Jelang Lebaran? Ini Faktanya
BSU Kemnaker Maret 2026 akan cair lagi jelang Lebaran? ini faktanya.  (Foto: Okezone.com/Aldhi Chandra)
A
A
A

JAKARTA – BSU Kemnaker Maret 2026 akan cair lagi jelang Lebaran? ini faktanya. 

Bantuan Subsidi Upah (BSU) dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) disebut-sebut akan kembali cair pada Maret 2026 menjelang Lebaran. Namun, kabar tersebut dipastikan tidak benar.

Kemnaker menegaskan hingga saat ini belum ada kebijakan resmi mengenai penyaluran BSU pada 2026.

Kepala Biro Humas Kemnaker, Faried Abdurrahman Nur Yuliono, mengatakan penyaluran BSU terakhir dilakukan pada 2025 dengan jumlah penerima mencapai 16.048.472 pekerja atau buruh yang memenuhi ketentuan. Hingga kini, pemerintah belum menetapkan kebijakan lanjutan terkait penyaluran BSU pada tahun ini.

“Perlu kami sampaikan bahwa sampai saat ini belum ada informasi apa pun terkait BSU tahun 2026. Jika ke depan terdapat kebijakan baru, Kemnaker akan menyampaikannya secara terbuka melalui kanal resmi,” tegas Faried.

Kemnaker juga mengajak masyarakat untuk selalu memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Masyarakat diminta segera melaporkan apabila menemukan indikasi penipuan yang mengatasnamakan program BSU.

Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah kerugian dan keresahan di tengah masyarakat.

 

Halaman:
1 2
