HOME FINANCE HOT ISSUE

Daftar Terbaru Lokasi ATM Pecahan Rp10.000 dan Rp20.000 di Pulau Jawa dan Sekitarnya

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 04 Maret 2026 |18:05 WIB
Daftar Terbaru Lokasi ATM Pecahan Rp10.000 dan Rp20.000 di Pulau Jawa dan Sekitarnya
Daftar terbaru lokasi ATM pecahan Rp10.000 dan Rp20.000 di Pulau Jawa dan sekitarnya. (Foto: Okezone.com/Freepik)
JAKARTA – Daftar terbaru lokasi ATM pecahan Rp10.000 dan Rp20.000 di Pulau Jawa dan sekitarnya. 

Sejumlah bank menyiapkan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) pecahan Rp10.000 dan Rp20.000 di Pulau Jawa dan sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Lebaran 2026.

Penyediaan ATM pecahan kecil tersebut dilakukan oleh Bank Mandiri dan Bank Negara Indonesia guna memudahkan masyarakat memperoleh uang tunai untuk keperluan pembagian Tunjangan Hari Raya (THR) selama Ramadan hingga Idulfitri 2026.

Masyarakat diimbau mengetahui daftar lokasi ATM yang telah disiapkan agar dapat mengakses layanan penarikan uang pecahan Rp10.000 dan Rp20.000 secara lebih mudah dan efisien.

Berikut daftar terbaru lokasi ATM pecahan Rp10.000 dan Rp20.000 di wilayah Jabodetabek:

Lokasi ATM BNI Pecahan Rp20.000

Lobby Selatan Gedung KB 3 – Jl. Jend. Sudirman Kav. 1, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat

KCP KBN Cakung 2 – Komplek KBN Cakung, Jl. Jawa Blok A.14-1 s.d. A.14-2, Jakarta Utara

KCP Mercu Buana – Jl. Meruya Selatan, Kembangan, Jakarta Barat

Trisakti Kampus B – Jl. Kyai Tapa No. 260, Jakarta Barat

KCP Trisakti Kampus A – Univ. Trisakti Kampus A, Jl. Kyai Tapa, Grogol, Jakarta Barat

KCP UNTAR 1 – Gedung UNTAR I, Jl. Letjen S. Parman No. 1, Jakarta Barat

Universitas Trisakti (GEMA) – Univ. Trisakti Kampus A, Jl. Kyai Tapa, Jakarta Barat

Jl. Raya Ciputat, Kantor Cabang UIN

KC UI Depok 3 – Komplek Kampus UI Depok (Gedung Perpustakaan Pusat), Depok

Gallery IPB Diploma 2 – Jl. Kumbang No. 14, Bogor

 

