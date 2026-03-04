JAKARTA – Daftar terbaru lokasi ATM pecahan Rp10.000 dan Rp20.000 di Pulau Jawa dan sekitarnya.
Sejumlah bank menyiapkan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) pecahan Rp10.000 dan Rp20.000 di Pulau Jawa dan sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Lebaran 2026.
Penyediaan ATM pecahan kecil tersebut dilakukan oleh Bank Mandiri dan Bank Negara Indonesia guna memudahkan masyarakat memperoleh uang tunai untuk keperluan pembagian Tunjangan Hari Raya (THR) selama Ramadan hingga Idulfitri 2026.
Masyarakat diimbau mengetahui daftar lokasi ATM yang telah disiapkan agar dapat mengakses layanan penarikan uang pecahan Rp10.000 dan Rp20.000 secara lebih mudah dan efisien.
Lobby Selatan Gedung KB 3 – Jl. Jend. Sudirman Kav. 1, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat
KCP KBN Cakung 2 – Komplek KBN Cakung, Jl. Jawa Blok A.14-1 s.d. A.14-2, Jakarta Utara
KCP Mercu Buana – Jl. Meruya Selatan, Kembangan, Jakarta Barat
Trisakti Kampus B – Jl. Kyai Tapa No. 260, Jakarta Barat
KCP Trisakti Kampus A – Univ. Trisakti Kampus A, Jl. Kyai Tapa, Grogol, Jakarta Barat
KCP UNTAR 1 – Gedung UNTAR I, Jl. Letjen S. Parman No. 1, Jakarta Barat
Universitas Trisakti (GEMA) – Univ. Trisakti Kampus A, Jl. Kyai Tapa, Jakarta Barat
Jl. Raya Ciputat, Kantor Cabang UIN
KC UI Depok 3 – Komplek Kampus UI Depok (Gedung Perpustakaan Pusat), Depok
Gallery IPB Diploma 2 – Jl. Kumbang No. 14, Bogor