HOME FINANCE HOT ISSUE

Segini Nominal BHR 2026 Ojol yang Cair H-7 Lebaran

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 04 Maret 2026 |10:59 WIB
Segini Nominal BHR 2026 Ojol yang Cair H-7 Lebaran
BHR Ojol 2026 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Grab Indonesia menjanjikan Bonus Hari Raya (BHR) 2026 dengan nominal minimal Rp150.000 untuk mitra GrabBike dan Rp200.000 bagi mitra GrabCar. Bonus tersebut dipastikan cair paling lambat H-7 sebelum Lebaran.

Chief Executive Officer Grab Indonesia, Neneng Goenadi, mengatakan mitra pengemudi dapat mengecek status penerimaan BHR secara transparan melalui aplikasi GrabDriver.

Menurutnya, program BHR 2026 disusun berdasarkan tingkat produktivitas mitra, mencakup jumlah dan konsistensi penyelesaian order serta kualitas pelayanan. Pendekatan berbasis produktivitas ini diterapkan agar apresiasi yang diberikan tetap proporsional sesuai kontribusi masing-masing mitra dalam ekosistem Grab.

Neneng menyebutkan, lebih dari 400.000 mitra pengemudi aktif dengan tingkat produktivitas tinggi akan menerima BHR tahun ini. Kebijakan itu dirancang mengacu pada data produktivitas aktual mitra sehingga implementasinya tetap adil dan berkelanjutan.

"Kebijakan BHR dirancang dengan mengacu pada data produktivitas aktual mitra, sehingga implementasinya tetap proporsional, adil, dan berkelanjutan bagi seluruh pihak dalam ekosistem," terangnya dalam keterangan resmi, Rabu (4/3/2026).

Ia juga menambahkan, nilai BHR 2026 meningkat hingga tiga kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk kategori penerima tertinggi, mitra GrabBike berpeluang memperoleh hingga Rp850.000, sementara mitra GrabCar dapat menerima hingga Rp1.600.000.

 

