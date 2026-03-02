Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

5 Fakta THR dan BHR Ojol Cair Tahun Ini

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Senin, 02 Maret 2026 |07:01 WIB
5 Fakta THR dan BHR Ojol Cair Tahun Ini
5 Fakta THR dan BHR Ojol Cair Tahun Ini (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Tunjangan Hari Raya (THR) untuk pekerja dan Bonus Hari Raya (BHR) untuk driver ojek online (ojol) dipastikan cair jelang Lebaran 2026. Pencairan THR dan BHR 2026 akan diumumkan dalam waktu dekat. 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli sudah menegaskan,  pemberian THR dari perusahaan ke pekerja masih mengacu pada regulasi lama, yaitu selambat-lambatnya tujuh hari sebelum Hari Raya Idulfitri (H-7 Lebaran).

“Kalau secara wajibnya kan memang H-7,” kata Yassierli dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu 25 Februari 2026.

Berikut ini Okezone rangkum fakta-fakta THR dan BHR ojol cair tahun ini, Jakarta, Senin (2/3/2026).

1. Pencairan THR Lebaran 2026

Saat ini Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tengah berkoordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) terkait pengumuman surat edaran tentang pelaksanaan pemberian THR bagi pekerja.

“Nanti kita tunggu, kita sedang koordinasi dengan Kementerian Setneg, nanti diumumkan secara bersama,” ujar Menaker.

Menaker menegaskan, pemberian THR bagi pekerja merupakan kewajiban bagi perusahaan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 serta Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016 yang mengatur kebijakan pengupahan di Indonesia serta tentang tunjangan hari raya keagamaan bagi pekerja/buruh di perusahaan.

Dalam Pasal 2 Ayat (1) Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 disebutkan bahwa pengusaha wajib memberikan THR Keagamaan kepada pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja satu bulan secara terus-menerus atau lebih.

“Kalau THR, kan, sudah ada regulasinya. Kalau tidak membayar THR tentu ada sanksi, ya,” kata Menaker.

2. Pengawasan THR Lebaran 2026

Sementara itu, Menaker menegaskan pentingnya pengawasan dan layanan pengaduan masyarakat dalam implementasi pemberian THR pekerja.

“Sepertinya memang mekanismenya harus seperti ini setiap tahun. Jadi pasti akan ada laporan, dan kemudian itulah fungsi pengawas untuk menindaklanjuti hasil laporan tersebut,” kata Menaker.

Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan membuat posko pengaduan bagi pekerja jika perusahaan yang mereka tempati melanggar ketentuan pemberian THR tahun ini.

“Kami di sini akan mendirikan posko (pengaduan pelanggaran) THR, dan semua dinas kota, kabupaten, provinsi juga kita minta memiliki posko THR,” kata Yassierli.

“Jadi kalau ada perusahaan yang tidak membayarkan THR, silahkan laporkan ke posko tersebut, maka kemudian sesudah itu pengawas akan menindaklanjuti pengaduan tersebut,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/28/320/3204196/thr-8t9p_large.jpg
Apakah Benar THR hanya ada di Indonesia? Ini Asal Usulnya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/27/320/3204058/thr_pns-hto4_large.jpg
THR PNS dan Pensiunan Cair 1 Maret 2026? Ini Jadwalnya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/26/320/3203768/ojol-1tCT_large.jpg
Apakah Ojek Online Dapat THR 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/25/320/3203616/menaker-ZrCw_large.jpg
THR Karyawan Swasta 2026 Cair H-7 Lebaran, Driver Ojol Dapat BHR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/25/320/3203702/pencetus_thr-6TEK_large.jpg
Siapa Sosok Pencetus THR untuk PNS? Ternyata Bukan Menteri Keuangan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/25/320/3203554/rupiah-R6Y5_large.jpg
Pembagian THR Paling Lambat Kapan? Ini Batas Waktunya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement