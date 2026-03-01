Diskon Listrik 50 Persen hingga Maret 2026, Cek Syaratnya

JAKARTA - PT PLN (Persero) kembali memberikan diskon tambah daya listrik sebesar 50 persen hingga Maret 2026. Program ini berlaku mulai 25 Februari hingga 10 Maret 2026.

Program tersebut ditujukan kepada pelanggan tegangan rendah satu fasa di seluruh golongan tarif dengan daya awal 450 Volt Ampere (VA) hingga 5.500 VA yang ingin menambah daya maksimal hingga 7.700 VA.

Sebagai ilustrasi, pelanggan dengan daya awal 900 VA yang ingin menambah daya menjadi 7.700 VA cukup membayar Rp3.294.600. Tarif tersebut 50 persen lebih hemat dibandingkan biaya normal sebesar Rp6.589.200.

Seluruh mekanisme program dilakukan melalui aplikasi PLN Mobile. Pelanggan prabayar wajib melakukan minimal satu kali transaksi pembelian token, sedangkan pelanggan pascabayar harus melunasi tagihan listrik terlebih dahulu.

Setelah transaksi berhasil, pelanggan akan menerima e-voucher diskon tambah daya melalui fitur “Reward” di PLN Mobile atau melalui email yang terdaftar. Pelanggan kemudian memasukkan kode e-voucher saat mengajukan permohonan tambah daya di PLN Mobile. Setelah pembayaran terverifikasi, unit PLN setempat akan memproses permohonan sesuai ketentuan yang berlaku.

Setiap akun PLN Mobile berhak memperoleh maksimal empat e-voucher tambah daya selama periode promo berlangsung. Ketentuan ini diterapkan untuk memberikan kesempatan yang merata kepada seluruh pelanggan.

(Taufik Fajar)

