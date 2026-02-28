Harga BBM Pertamina Naik Mulai 1 Maret, Pertamax Jadi Rp12.350

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuain harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di seluruh Indonesia mulai 1 Maret 2026.

"PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) Umum dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum," tulis Pertamina dalam pengumumannya, Sabtu (28/2/2026).

Dari daftar harga ini, terpantau Pertalite tetap Rp10.000 per liter dan solar subsidi Rp6.800 per liter.

Kenaikan terjadi pada Pertamax Green 95 menjadi Rp12.900 per liter dari sebelumnya Rp12.350 per liter.

Kemudian, Pertamax Turbo naik Rp 13.100 per liter dari sebelumnya Rp 12.700 per liter dan Dexlite naik Rp 14.200 dari sebelumnya Rp 13.500per liter.

Pertamax naik menjadi Rp12.350 per liter dari sebelumnya Rp12.300 per liter.

Dexlite juga naik menjadi Rp 14.200 dari sebelumnya Rp 13.500 per liter dan Pertamina DEX naik Rp 14.500 dari sebelumnya Rp 13.500 per liter.