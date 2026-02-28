Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga BBM Pertamina Naik Mulai 1 Maret, Pertamax Jadi Rp12.350

Taufik Fajar , Jurnalis-Sabtu, 28 Februari 2026 |22:37 WIB
Harga BBM Pertamina Naik Mulai 1 Maret, Pertamax Jadi Rp12.350
Harga BBM Pertamina (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuain harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di seluruh Indonesia mulai 1 Maret 2026.

"PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) Umum dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum," tulis Pertamina dalam pengumumannya, Sabtu (28/2/2026).

Dari daftar harga ini, terpantau Pertalite tetap Rp10.000 per liter dan solar subsidi Rp6.800 per liter.

Kenaikan terjadi pada Pertamax Green 95 menjadi Rp12.900 per liter dari sebelumnya Rp12.350 per liter. 

Kemudian, Pertamax Turbo naik Rp 13.100 per liter dari sebelumnya Rp 12.700 per liter dan Dexlite naik Rp 14.200 dari sebelumnya Rp 13.500per liter. 

Pertamax naik menjadi Rp12.350 per liter dari sebelumnya Rp12.300 per liter.

Dexlite juga naik menjadi Rp 14.200 dari sebelumnya Rp 13.500 per liter dan Pertamina DEX naik Rp 14.500 dari sebelumnya Rp 13.500 per liter.

 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/25/320/3203638//bbm-ULlK_large.jpg
Pertamina Beri Diskon 10 Persen untuk BBM Jenis Avtur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/25/320/3203602//pertamina-XrQW_large.jpg
5 Bandara dengan Permintaan Avtur Tertinggi Jelang Lebaran 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/21/320/3202834//bahlil-SkfF_large.jpg
Mandatori E10, Bahlil Buka Opsi Impor Etanol dari AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/21/320/3202826//pesawat-X8as_large.png
Pesawat Pengangkut BBM Satu Harga Jatuh Usai Salurkan Energi ke Wilayah 3T
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/21/320/3202793//bahlil-AYbn_large.jpg
Prabowo-Trump Deal, Bahlil: RI Beli BBM hingga LPG AS Rp253 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/320/3202689//bbm-bSqt_large.png
Pesawat Jatuh, Pertamina Siapkan Armada Amankan Pasokan BBM di Nunukan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement