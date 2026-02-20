Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pesawat Jatuh, Pertamina Siapkan Armada Amankan Pasokan BBM di Nunukan

Taufik Fajar , Jurnalis-Jum'at, 20 Februari 2026 |15:38 WIB
Pesawat Jatuh, Pertamina Siapkan Armada Amankan Pasokan BBM di Nunukan
BBM (Foto: Okezone)
JAKARTA - Pertamina Patra Niaga menyampaikan duka cita atas insiden pesawat kargo yang terjadi di wilayah Pa’bettung, Kecamatan Krayan Timur, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Pertamina Patra Niaga turut mendoakan agar proses penanganan dapat berjalan dengan baik dan seluruh pihak yang terdampak diberikan kekuatan.

Berdasarkan informasi terakhir yang diterima, pesawat jenis Air Tractor AT-802 melayani penerbangan charter kargo pengangkut bahan bakar dalam rangka mendukung distribusi BBM Satu Harga ke wilayah perbatasan. Pada pemantauan terakhir, pesawat dilaporkan telah menyelesaikan misi distribusi BBM ke Long Bawan dan sedang dalam perjalanan kembali menuju Bandara Juwata Tarakan.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV. Dumatubun mengatakan, Pertamina Patra Niaga terus melakukan koordinasi intensif dengan operator penerbangan, mitra dan tim di lapangan, untuk memonitor distribusi BBM ke wilayah tersebut tetap dapat terlayani. 

“Untuk menjaga kestabilan pasokan, Pertamina Patra Niaga terus berkoodinasi untuk menyiapkan armada pengganti dan saat ini sudah mendapatkan kepastian armada pengganti dari operator penerbangan”, jelas Roberth, Jumat (20/2/2026).

Pertamina Patra Niaga terus memastikan bahwa kondisi stok dan penyaluran BBM di wilayah Krayan dan sekitarnya dalam keadaan aman serta tetap berjalan normal. 

"Untuk menjaga kestabilan pasokan, Pertamina Patra Niaga juga telah menyiapkan skema distribusi alternatif sebagai langkah mitigasi guna memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi tanpa hambatan," tambah Roberth. 

 

