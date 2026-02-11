Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BBM Shell Masih Langka, Bahlil: Semuanya Ada Kok!

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 11 Februari 2026 |15:10 WIB
Menteri ESDM Bahlil (Foto: Okezone)
JAKARTA - Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa secara umum stok BBM nasional, termasuk di SPBU swasta, dalam kondisi aman. 

Hal itu diungkapkan Bahlil merespon awak media tentang SPBU Shell yang dilaporkan kembali kosong di berbagai wilayah.

"Saya pikir semuanya ada ya. RON 92, RON 95, RON 98 semuanya ada kok, Solar juga ada," kata Bahlil kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (11/2/2026).

Lebih lanjut, Bahlil mengatakan untuk menjaga stok BBM, swasta bisa melakukan business-to-business antara SPBU swasta dengan PT Pertamina. 

"Jadi tinggal dilakukan B2B saja," ujar Bahlil.

Namun, terkait keluhan pihak Shell yang menyebut tersendatnya pasokan akibat izin impor yang belum diterbitkan oleh Kementerian ESDM, Bahlil mengaku akan melakukan peninjauan lebih lanjut.

"Nanti coba saya cek ya," jawabnya singkat.

 

