Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Apakah PNS Dapat THR dan Gaji 13 Sekaligus?

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Selasa, 10 Februari 2026 |20:00 WIB
Apakah PNS Dapat THR dan Gaji 13 Sekaligus?
Apakah PNS Dapat THR dan Gaji 13 Sekaligus? (Foto: PANRB)
A
A
A

JAKARTA - Apakah PNS dapat THR dan gaji 13 sekaligus? Ini jawabannya. Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 dinanti PNS setiap tahunnya.

Pemerintah biasanya telah menyiapkan anggaran THR dan gaji ke-13 untuk PNS.

Anggaran THR PNS

Sebagai acuan, pada 2025 pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp49,4 triliun untuk THR aparatur sipil negara (ASN) termasuk PNS.

Perkiraan kebutuhan anggaran THR adalah sekitar Rp17,7 triliun untuk ASN pusat, pejabat negara, prajurit TNI, dan anggota Polri. Pada BA BUN, telah dialokasikan sekitar Rp12,4 triliun untuk pensiunan dan penerima pensiun. Selanjutnya, kebutuhan untuk ASN daerah adalah sekitar Rp19,3 triliun.

Pelaksanaan Teknis THR

Pengaturan pelaksanaan teknis THR akan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) untuk yang bersumber dari APBN, dan dengan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) untuk yang bersumber dari APBD.

Pembayaran THR oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku, dengan sebelumnya seluruh satuan kerja dapat mulai melakukan rekonsiliasi gaji untuk pembayaran THR atau pembuatan tagihan pensiun oleh PT Taspen dan PT Asabri.

Satuan kerja K/L dapat mulai mengajukan Surat Perintah Membayar untuk dapat diproses Surat Perintah Pencairan Dana oleh KPPN.

Selanjutnya, Kementerian Dalam Negeri menginstruksikan kepada seluruh pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan penyusunan Perkada tentang Pembayaran THR dan Gaji ke-13, serta memastikan agar pembayarannya dapat dilakukan mulai H-15.

Apabila THR belum dapat dibayarkan sebelum Hari Raya Idul Fitri, THR dapat dibayarkan setelahnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/04/455/3199585/pns-102C_large.jpg
Ternyata Segini Gaji Jonatan Christie sebagai PNS Kemenpora
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/28/622/3198038/pns-Yxc9_large.png
Apakah Gaji PNS Naik Januari atau Februari 2026? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/622/3197577/pns-zSat_large.jpeg
Kenaikan Gaji Pensiunan PNS 2026, Ini Kabar Terbarunya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/320/3195108/pns-Nknw_large.jpg
Adu Gaji PNS dengan PPPK 2026, Bak Bumi dan Langit?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/09/320/3194528/pns-zH7T_large.jpg
Cara Daftar dan Aktivasi ASN Digital 2026 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/320/3193049/pns-pjcM_large.jpg
4 Fakta Nasib Kenaikan Gaji PNS 2026
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement