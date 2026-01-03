Advertisement
HOT ISSUE

4 Fakta Nasib Kenaikan Gaji PNS 2026

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Sabtu, 03 Januari 2026 |06:01 WIB
JAKARTA - Nasib kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk PNS di 2026 bergantung pada perkembangan kinerja keuangan pada kuartal I-2026. Hal ini disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

“Kami akan lihat kondisi keuangan kita seperti apa,” kata Purbaya di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu 31 Desember 2025.

Berikut ini Okezone rangkum fakta-fakta kenaikan gaji PNS di 2026, Jakarta, Sabtu (3/1/2026).

1. Nasib Kenaikan Gaji PNS 2026

Purbaya menjelaskan, saat ini masih mengupayakan sinkronisasi kebijakan untuk melihat perkembangan realisasi fiskal, termasuk penyaluran belanja pemerintah.

“Saya masih tunggu satu triwulan lagi untuk melihat gimana sebetulnya arah ekonomi kita dengan yang lebih sinkron dari sebelumnya," kata Purbaya.

2. Purbaya Pantau Kinerja Keuangan Usai Kuartal I

Purbaya bakal mengatur strategi belanja usai melihat kinerja pada kuartal I.

"Habis itu baru kita bisa diskusikan masalah-masalah yang berdampak pada belanja pemerintah,” ujarnya.

 

Telusuri berita finance lainnya
