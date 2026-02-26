Berapa Dana Beasiswa yang Dikembalikan Arya Iwantoro Suami Dwi Sasetyaningtyas? Ini Kata LPDP

Berapa Dana Beasiswa yang Dikembalikan Arya Iwantoro Suami Dwi Sasetyaningtyas? Ini Kata LPDP (Foto: Instagram)

JAKARTA - Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) buka-bukaan soal dana beasiswa yang dikembalikan alumni penerima beasiswa LPDP Arya Iwantoro, suami Dwi Sasetyaningtyas. Saat ini, LPDP masih menghitung nilai pengembalian dana beasiswa oleh Arya Iwantoro.

“Kalau (uang) yang dikembalikan, masih dihitung. Kami ada datanya, ada hitung-hitungannya,” kata Direktur Utama LPDP Sudarto di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu 25 Maret 2026.

Masa Studi Arya Iwantoro

Sudarto menjelaskan, masa studi Arya Iwantoro berlangsung pada 2015–2016, yang kemudian dilanjutkan lagi pada 2017–2021. Pihaknya masih mengkalkulasi nilai dana pendidikan hingga nilai bunga yang telah digelontorkan dari keseluruhan masa studi AP.

Dirinya bakal mengumumkan nilai pengembalian dana nantinya, mengingat persoalan ini melibatkan kepentingan publik.

Arya Iwantoro Kembalikan Dana Beasiswa LPDP

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, alumni penerima beasiswa LPDP Arya Iwantoro akan mengembalikan seluruh dana beasiswa yang diterimanya kepada negara.

“Bosnya LPDP sudah berbicara dengan suami yang bersangkutan. Dan dia sepertinya sudah setuju untuk mengembalikan uang yang dipakai dari LPDP. Jadi termasuk bunganya loh. Uang LPDP kan kalau saya taruh uang itu di bank, ya kan ada bunganya, kan dengan treatment yang fair,” ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Februari 2026 di Jakarta, Senin (23/2).

Purbaya menyayangkan sikap alumni tersebut yang dinilai menghina negara melalui unggahan di media sosial. Dia menegaskan dana LPDP berasal dari pajak masyarakat serta sebagian dari utang negara yang dialokasikan untuk pengembangan sumber daya manusia (SDM).

"Itu uang dari pajak dan sebagian dari utang yang kita sisihkan untuk memastikan SDM kita tumbuh. Tapi kalau dipakai untuk menghina negara ya kita minta uangnya dengan bunganya kalau gitu," tambahnya.

Purbaya juga menyatakan akan memasukkan nama yang bersangkutan ke dalam daftar hitam (blacklist) sehingga tidak bisa bekerja di lingkungan pemerintahan.

Polemik bermula dari unggahan Dwi Sasetyaningtyas di akun Instagram pribadinya pada Jumat, 20 Februari 2026. Dalam unggahannya, DS memamerkan surat dari Home Office Britania Raya mengenai kewarganegaraan Inggris bagi anak keduanya.

Dalam narasi videonya, Dwi Sasetyaningtyas menyatakan: "I know the world seems unfair. Tapi cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan. Kita usahakan anak-anak dengan paspor kuat WNA itu."

Unggahan tersebut memicu kemarahan warganet karena Dwi Sasetyaningtyas dan suaminya, Arya Iwantoro, diketahui merupakan penerima beasiswa dari dana pajak rakyat melalui skema LPDP. Meskipun Dwi Sasetyaningtyas telah menyampaikan permohonan maaf dan mengaku pernyataan tersebut lahir dari rasa frustrasi pribadi, polemik terus berlanjut.