HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Muncul Usulan Pembatasan Alfamart dan Indomaret, Ternyata Ini Alasannya

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Rabu, 25 Februari 2026 |07:20 WIB
Muncul Usulan Pembatasan Alfamart dan Indomaret, Ternyata Ini Alasannya
Muncul Usulan Pembatasan Alfamart dan Indomaret, Ternyata Ini Alasannya (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Muncul usulan agar menghentikan pemberian izin pendirian minimarket-minimarket baru seperti Alfamart dan Indomaret. Usulan ini disampaikan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto.

Ternyata ada alasan di balik usulan pembatasan Alfamart dan Indomaret. Mendes PDT mengusulkan agar pemerintah menghentikan pemberian izin pendirian minimarket-minimarket baru demi menghidupkan unit usaha warga desa dan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

Alasan Muncul Usulan Pembatasan Alfamart dan Indomaret

Menurut Mendes, usulan tersebut diterima dari keluhan masyarakat, terutama para pedagang toko kelontong di desa yang kalah bersaing dengan jaringan ritel modern dan ekspansinya yang masuk hingga ke pelosok-pelosok desa.

"Saat di Komisi V itu saya sampaikan, untuk minimarket-minimarket seperti Indomaret, Alfamart, silakan jalan. Saya tidak pernah mengusulkan untuk ditutup. Yang saya minta ditutup itu izin baru. Jangan sampai minimarket ini ke desa-desa, dan mematikan usaha-usaha rakyat di desa," kata Mendes Yandri dikutip dari keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu (25/2/2026).

Mendes juga menyampaikan bahwa dalam hal pemerataan ekonomi desa, sejalan dengan Astacita ke-6 Presiden Prabowo, berbagai pemangku kepentingan punya komitmen kuat terkait membangun Indonesia dari level bawah. Salah satunya melalui keberadaan program Kopdes Merah Putih karena keuntungan Kopdes itu sekurang-kurangnya sebesar 20 persen menjadi Pendapatan Asli Desa (PAD) dan Sisa Hasil Usaha (SHU) yang nantinya kembali dikelola dan dimanfaatkan untuk rakyat di desa.

Pemerataan Ekonomi Lewat Kopdes

Di samping itu, Mendes mengatakan desa dan kelurahan memiliki peran yang penting dan strategis karena berada di garis depan pembangunan dan berhadapan langsung dengan masyarakat.

"Sekarang, dalam rangka pemerataan ekonomi itu, Koperasi Desa Merah Putih adalah alat jitu dan akurat, untuk memastikan pemerataan itu benar-benar ada," kata dia

Sejalan dengan itu semua, ucapnya melanjutkan, seluruh elemen masyarakat dan pemerintah harus bersinergi memanfaatkan peluang demi kuatnya ekonomi di desa sekaligus untuk mencegah terjadinya urbanisasi dan dampak buruk sosial yang lain.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
