HOME FINANCE HOT ISSUE

BGN Tegaskan Anggaran MBG Rp8.000-Rp10.000 per Porsi, Bukan Rp15.000

Tangguh Yudha , Jurnalis-Selasa, 24 Februari 2026 |11:30 WIB
BGN Tegaskan Anggaran MBG Rp8.000-Rp10.000 per Porsi, Bukan Rp15.000
BGN Tegaskan Anggaran MBG Rp8.000-Rp10.000 per Porsi, Bukan Rp15.000 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) buka suara menanggapi maraknya konten di media sosial yang menampilkan paket Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai minimalis. BGN menegaskan bahwa anggaran bahan makanan dalam program MBG ditetapkan sebesar Rp8.000-Rp10.000 per porsi, bukan Rp15.000 seperti yang beredar.

Anggaran Bahan Makanan MBG

Wakil Kepala Badan Bidang Komunikasi dan Investigasi BGN Nanik S Deyang menjelaskan, besaran anggaran Rp13.000 untuk balita hingga kelas 3 SD serta Rp15.000 untuk anak kelas 4 SD ke atas hingga ibu menyusui tidak sepenuhnya dialokasikan untuk bahan baku makanan. Dia menyebut sebagian dana tersebut digunakan untuk kebutuhan operasional dan insentif bagi yayasan atau mitra pelaksana.

"Jadi, kami ingatkan kembali anggaran bahan makanan untuk balita/PAUD/TK/RA serta SD/MI kelas 1-3 itu sebesar Rp8.000 per porsi. Sementara, untuk SD/MI kelas 4 ke atas hingga ibu menyusui, anggaran bahan makanan sebesar Rp10.000 per porsi," ujar Nanik dalam keterangan resminya, Selasa (24/2/2026).

Rincian Anggaran MBG, Biaya Operasional Rp3.000

Dia merinci, selain untuk bahan baku makanan, anggaran MBG juga mencakup biaya operasional sebesar Rp3.000 per porsi. Dana tersebut digunakan untuk berbagai kebutuhan pendukung, seperti pembayaran listrik, internet atau telepon, gas, air, insentif relawan pekerja SPPG, insentif guru PIC, insentif kendaraan, pembayaran BPJS Ketenagakerjaan relawan, insentif kader posyandu yang mendistribusikan makanan untuk 3B, pembelian alat pelindung diri dan kebutuhan kebersihan, pembayaran BBM mobil MBG, serta operasional kepala SPPG beserta timnya.

Selain itu, terdapat alokasi Rp2.000 per porsi untuk sewa lahan dan bangunan. Anggaran ini meliputi dapur, empat gudang, dua kamar mes, pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL), filterisasi air, serta sewa peralatan masak modern seperti steam rice, mesin pencuci ompreng, kompor, kulkas, chiller, freezer, panci, hingga ompreng.

 

Halaman:
1 2
