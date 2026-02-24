Berikut Daftar Lengkap Lokasi ATM Pecahan Rp10.000 dan Rp20.000

JAKARTA - Daftar lokasi ATM pecahan Rp10.000 dan Rp20.000 di Jakarta, Banten hingga Jawa Barat. ATM pecahan Rp10.000 dan Rp20.000 kini diburu masyarakat jelang Lebaran 2026.

Tidak repot menukarkan uang baru pecahan Rp10.000 dan Rp20.000, masyarakat dimudahkan dengan adanya ATM uang pecahan Rp10.000 dan Rp20.000.

ATM pecahan Rp10.000 dan Rp20.000 ini disediakan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) hanya menyediakan ATM pecahan Rp20.000.

Berikut ini Okezone rangkum lokasi ATM pecahan Rp10.000 dan Rp20.000, Jakarta.

Mengutip laman resmi Mandiri, berikut beberapa titik lokasi ATM Mandiri yang menyediakan pecahan Rp10.000 dan Rp20.000.

ATM Bank Mandiri