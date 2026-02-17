Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Cara Tukar Uang Baru 2026, Maksimal Rp5,3 Juta

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Selasa, 17 Februari 2026 |06:00 WIB
Cara Tukar Uang Baru 2026, Maksimal Rp5,3 Juta
Cara Tukar Uang Baru 2026, Maksimal Rp5,3 Juta (Foto: BRI)
JAKARTA - Masyarakat perlu mengetahui cara menukar uang baru 2026 untuk kebutuhan Lebaran 2026. Bank Indonesia (BI) telah membuka layanan penukaran uang baru jelang Lebaran 2026. 

Masyarakat dapat memesan terlebih dahulu secara online melalui layanan digital yang disediakan Bank Indonesia (BI) melalui aplikasi Pusat Informasi Penukaran dan Tarik Uang Rupiah (PINTAR).

Penukaran yang baru 2026 melalui PINTAR BI merupakaan bagian dari program Semarak Rupiah Ramadhan dan Berkah Idul Fitri (Serambi) 2026.

Lewat program ini masyarakat dapat melakukan tukar uang baru 2026 untuk kebutuhan Ramadhan hingga Idul Fitri dengan lebih tertib dan terjadwal.

Proses penukaran uang baru wajib didaftarkan secara online melalui aplikasi PINTAR BI di laman resmi pintar.bi.go.id. 

Paket Uang Baru

Pada 2026, BI menyiapkan Rp8,6 triliun untuk layanan penukaran uang dengan nominal sebesar Rp5,3 juta per paket. Layanan penukaran tersedia di 2.883 titik dengan total 8.755 layanan oleh BI dan perbankan seluruh Indonesia.

Layanan penukaran dapat diakses melalui berbagai kanal, antara lain kas keliling, kantor bank umum, serta layanan penukaran terpadu di lokasi strategis seperti rumah ibadah dan pusat aktivitas masyarakat.

Cara Tukar Uang Baru 2026

