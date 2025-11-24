Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BRIN Siapkan Kajian untuk Rencana Redenominasi Rupiah Rp1.000 Jadi Rp1

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 24 November 2025 |19:53 WIB
BRIN Siapkan Kajian untuk Rencana Redenominasi Rupiah Rp1.000 Jadi Rp1
Kepala BRIN Siapkan Kajian untuk Rencana Redenominasi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria menyatakan pihaknya siap untuk membuat kajian untuk rencana redenominasi atau penyederhanaan mata uang rupiah. 

Menurut Arif, BRIN memang bertugas memberikan rekomendasi atas kebijakan yang akan dilakukan Pemerintah Pusat, termasuk rencana redenominasi. 

"Ya tentu. Segala isu-isu strategis yang menjadi concern dari pemerintah, insyaAllah BRIN siap untuk memberikan kontribusi berupa rekomendasi policy apa yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah," kata Arif di istana Kepresidenan Jakarta, Senin (24/11/2025).

Kendati demikian, kata dia, sampai saat ini BRIN belum dimintai pendapatnya terkait rencana redenominasi rupiah. Arif mengaku akan mendiskusikannya kepada Prabowo.

 

