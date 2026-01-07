BSU 2026 Rp600.000 Cair Lagi? Ini Penjelasan Resminya, Cek bsu.kemnaker.go.id

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) buka suara soal kabar pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) Rp600.000 tahun 2026. Kabar BSU 2026 Rp600.000 cair beredar di media sosial.

Menanggapi hal ini, Kepala Biro Humas Kemnaker Faried Abdurrahman Nur Yuliono menjelaskan soal kabar pencairan BSU 2026 Rp600.000 yang tersebar di media sosial.

Dirinya mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap informasi palsu atau hoaks yang mengatasnamakan program BSU 2026. Dia menyoroti maraknya informasi yang mencantumkan tautan pendaftaran tidak resmi dan berpotensi menjadi modus penipuan.

“Kami mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya pada hoaks dan disinformasi tentang BSU, khususnya yang mengarahkan pendaftaran melalui tautan tidak resmi, karena BSU tidak memerlukan pendaftaran mandiri. Informasi resmi BSU hanya disampaikan melalui laman bsu.kemnaker.go.id dan media sosial resmi Kementerian Ketenagakerjaan,” ujar Faried dalam keterangan resminya, Jakarta, Rabu (7/1/2026).