Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BSU 2026 Rp600.000 Cair Lagi? Ini Penjelasan Resminya, Cek bsu.kemnaker.go.id 

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Rabu, 07 Januari 2026 |18:57 WIB
BSU 2026 Rp600.000 Cair Lagi? Ini Penjelasan Resminya, Cek bsu.kemnaker.go.id 
BSU 2026 Rp600.000 Cair Lagi? Ini Penjelasan Resminya, Cek bsu.kemnaker.go.id (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) buka suara soal kabar pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) Rp600.000 tahun 2026. Kabar BSU 2026 Rp600.000 cair beredar di media sosial.

Menanggapi hal ini, Kepala Biro Humas Kemnaker Faried Abdurrahman Nur Yuliono menjelaskan soal kabar pencairan BSU 2026 Rp600.000 yang tersebar di media sosial.

Dirinya mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap informasi palsu atau hoaks yang mengatasnamakan program BSU 2026. Dia menyoroti maraknya informasi yang mencantumkan tautan pendaftaran tidak resmi dan berpotensi menjadi modus penipuan.

“Kami mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya pada hoaks dan disinformasi tentang BSU, khususnya yang mengarahkan pendaftaran melalui tautan tidak resmi, karena BSU tidak memerlukan pendaftaran mandiri. Informasi resmi BSU hanya disampaikan melalui laman bsu.kemnaker.go.id dan media sosial resmi Kementerian Ketenagakerjaan,” ujar Faried dalam keterangan resminya, Jakarta, Rabu (7/1/2026).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/320/3193114/gaji_pekerja_jakarta-7JZI_large.jpg
Pekerja Jakarta Gaji Rp6,5 Juta Masuk Kategori Penerima Bantuan, Ini Syaratnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/320/3191931/bsu-xrFw_large.jpg
Kado Manis untuk Pekerja: BSU Rp600.000 Cair
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/622/3187937/bantuan_subsidi_upah-YCbn_large.jpg
Penerima BSU BPJS Ketenagakerjaan 2025, Bantuan Cair Rp600.000
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/320/3187466/bsu_2025-hzyD_large.jpg
Info Terbaru Cara Cek BSU Ketenagakerjaan Rp600.000, Apakah Cair Lagi Desember 2025?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/622/3187422/bsu-xPJK_large.jpg
BSU BPJS Ketenagakerjaan Rp600.000 Cair di Desember 2025? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/622/3187201/bsu-5yR7_large.png
Cek BSU BPJS Ketenagakerjaan 2025 Rp600.000, Cair Lagi di Desember?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement