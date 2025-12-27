Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kado Manis untuk Pekerja: BSU Rp600.000 Cair

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Sabtu, 27 Desember 2025 |14:06 WIB
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto telah memberikan sejumlah program dan kebijakan kepada buruh atau pekerja sepanjang 2025. Salah satunya pemberian Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp600.000.

Program dan kebijakan telah dilaksanakan untuk mendukung kesejahteraan buruh atau pekerja, mulai dari pengupahan, perlindungan sosial hingga bantuan dan insentif.

Lalu apa saja program Prabowo untuk kesejahteraan buruh? Berikut Okezone rangkum berdasarkan akun Instagram Kementerian Ketenagakerjaan @kemnaker, Jakarta, Sabtu (27/12/2025).

1. Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 sebesar 6,5 persen

2. Pemberian Bonus Hari Raya (BHR) sebesar 20 persen dari rata-rata pendapatan bersih bulanan bagi sekitar 3 juta pengemudi ojek online

3. Hadir pada peringatan Hari Buruh 1 Mei 2025

4. Penambahan manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dalam PP 6/2025: Uang tunai 60 persen upah selama 6 bulan, akses pelatihan kerja dan lain-lain

 

