HOME FINANCE HOT ISSUE

RI Impor Ayam dari AS, Begini Dampak Bagi Peternak

Tangguh Yudha , Jurnalis-Minggu, 22 Februari 2026 |17:24 WIB
RI Impor Ayam dari AS, Begini Dampak Bagi Peternak
RI Impor Ayam dari AS, Begini Dampak Bagi Peternak. (Foto: Okezone.com)
JAKARTA - Indonesia siap melakukan impor ayam dari Amerika Serikat (AS) sebagai bagian dari implementasi kesepakatan Agreement on Reciprocal Trade (ART). Pemerintah menegaskan kebijakan tersebut tidak akan membanjiri pasar domestik maupun merugikan peternak dalam negeri.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, menekankan bahwa impor ayam dari AS dilakukan dalam bentuk live poultry untuk kebutuhan Grand Parent Stock (GPS). Menurutnya, langkah ini justru dibutuhkan untuk menjaga produktivitas peternakan lokal.

Ia menjelaskan, GPS merupakan indukan utama dalam rantai produksi perunggasan yang menjadi fondasi bagi pembentukan Parent Stock (PS) hingga ayam pedaging komersial. Karena Indonesia belum memiliki fasilitas pembibitan GPS, kebutuhan tersebut masih harus dipenuhi melalui impor.

"Indonesia mengimpor produk ayam AS dalam bentuk live poultry, yakni untuk kebutuhan Grand Parent Stock (GPS) sebanyak 580.000 ekor (dengan estimasi nilai sekitar USD 17–20 juta). GPS sangat dibutuhkan peternak ayam dalam negeri sebagai sumber genetik utama dan belum ada fasilitas pembibitan GPS di Indonesia," jelasnya dalam keterangan resmi, Minggu (22/2/2026).

Selain itu, Haryo menambahkan bahwa impor bagian ayam seperti leg quarters, breasts, legs, atau thighs pada dasarnya tidak dilarang, selama memenuhi persyaratan kesehatan hewan, keamanan pangan, kebutuhan tertentu, serta ketentuan teknis yang berlaku.

 

1 2
