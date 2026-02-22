Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Meski Swasembada, RI Impor Beras 1.000 Ton dari AS

Tangguh Yudha , Jurnalis-Minggu, 22 Februari 2026 |16:22 WIB
Meski Swasembada, RI Impor Beras 1.000 Ton dari AS
Pemerintah Indonesia membuka alokasi impor beras sebesar 1.000 ton dari Amerika Serikat (AS). (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA – Pemerintah Indonesia membuka alokasi impor beras sebesar 1.000 ton dari Amerika Serikat (AS) meski produksi dalam negeri masih swasembada. Kebijakan ini dilakukan sebagai bagian dari implementasi kesepakatan Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan AS.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto menjelaskan, impor yang diberikan merupakan untuk beras dengan klasifikasi khusus dan tidak bersifat massal.

"Pemerintah setuju memberikan alokasi impor untuk beras klasifikasi khusus asal AS, namun tetap realisasinya tergantung permintaan dalam negeri," katanya dalam keterangan resmi, Minggu (22/2/2026).

Ia menegaskan, dalam lima tahun terakhir Indonesia tidak melakukan impor beras dari AS. Karena itu, komitmen impor sebesar 1.000 ton dinilai tidak akan berdampak signifikan terhadap produksi nasional.

Haryo mengungkap bahwa produksi beras nasional pada 2025 mencapai 34,69 juta ton. Dengan demikian, alokasi impor 1.000 ton tersebut hanya sebagian kecil dari total produksi nasional.

"Dalam 5 tahun terakhir, Indonesia tidak melakukan impor beras dari AS. Komitmen impor beras AS hanya sebesar 1.000 Ton tidak signifikan atau hanya sekitar 0,00003% dari total produksi beras nasional yang mencapai 34,69 Juta Ton tahun 2025," jelasnya.

 

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
