Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BSU 2026 Segera Cair? Kemnaker: Informasi Resmi Disampaikan Melalui bsu.kemnaker.go.id

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 07 Januari 2026 |12:17 WIB
BSU 2026 Segera Cair? Kemnaker: Informasi Resmi Disampaikan Melalui bsu.kemnaker.go.id
Ramai kabar mengenai pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) pada 2026. (Foto: Okezone.com/IMG)
A
A
A

JAKARTA – Ramai kabar mengenai pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) pada 2026. Hal ini pun direspons langsung oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

Pemerintah menegaskan bahwa hingga kini belum ada kebijakan resmi terkait penyaluran BSU 2026.

Kepala Biro Humas Kemnaker, Faried Abdurrahman Nur Yuliono, mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap informasi palsu atau hoaks yang mengatasnamakan program BSU 2026.

Dirinya menyoroti maraknya informasi yang mencantumkan tautan pendaftaran tidak resmi dan berpotensi menjadi modus penipuan.

“Kami mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya pada hoaks dan disinformasi tentang BSU, khususnya yang mengarahkan pendaftaran melalui tautan tidak resmi, karena BSU tidak memerlukan pendaftaran mandiri. Informasi resmi BSU hanya disampaikan melalui laman bsu.kemnaker.go.id dan media sosial resmi Kementerian Ketenagakerjaan,” ujar Faried, Rabu (7/1/2026).

Faried menjelaskan, penyaluran BSU terakhir dilakukan pada 2025 dengan jumlah penerima mencapai 16.048.472 pekerja atau buruh yang memenuhi ketentuan. Namun, hingga saat ini pemerintah belum menetapkan kebijakan lanjutan terkait penyaluran BSU pada 2026.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/320/3193634//bsu-ZNqt_large.jpg
BSU dan Diskon Listrik Ada Lagi Januari 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/320/3193530//bsu_pekerja-2Ijv_large.jpg
Berikut Info Terbaru BSU Pekerja dan Diskon Listrik Januari 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/320/3193320//blt-x7tT_large.jpg
Cek Kabar Terbaru BSU Pekerja dan Diskon Listrik Januari 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/320/3192779//bsu-Q3pA_large.jpg
Daftar Bansos yang Resmi Dihapus 2026, Apa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/320/3193211//diskon_listrik_dan_bsu-h7kB_large.jpeg
Ini Info Terbaru Promo Tarif Diskon Listrik dan BSU BPJS Ketenagakerjaan di Januari 2026 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/320/3192973//blt-b9BK_large.jpg
Dapat BLT Kesra Rp900 Ribu di Akhir 2025, Warga: Alhamdulillah Rezeki
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement