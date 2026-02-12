Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bansos Beras Cair ke 35 Juta Penerima Jelang Puasa 2026

Feby Novalius , Jurnalis-Kamis, 12 Februari 2026 |12:08 WIB
Bansos Beras Cair ke 35 Juta Penerima Jelang Puasa 2026
Stok beras nasional dipastikan aman, meski penyaluran bansos direncanakan pada kuartal I 2026. (foto: Okezone.com/MPI)
JAKARTA – Pemerintah menyiapkan bantuan sosial (bansos) beras bagi lebih dari 35 juta penerima menjelang Ramadan 1447 Hijriah. Stok beras nasional dipastikan aman, meski penyaluran bansos direncanakan pada kuartal I 2026.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan hal itu didasarkan pada proyeksi peningkatan produksi beras pada Januari hingga Maret yang menunjukkan bahwa pasokan beras Indonesia masih mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) memproyeksikan produksi beras nasional pada triwulan I 2026 mencapai 10,16 juta ton, atau melonjak 15,79 persen dibandingkan 8,78 juta ton pada periode yang sama tahun sebelumnya.

“Diperkirakan dengan kenaikan produksi yang ada, (pasokan bagi) bantuan sosial beras itu mencukupi,” ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip Kamis (12/2/2026).

Airlangga menyebut kebijakan bansos beras tersebut merupakan bagian dari stimulus pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada triwulan I.

Dalam kebijakan tersebut, pemerintah berencana memberikan bantuan beras sebanyak 10 kilogram (kg) kepada masyarakat desil 1 (sangat miskin) hingga desil 4 (rentan miskin), sesuai Data Tunggal Sosial dan Ekonomi (DTSEN).

Selain beras, pemerintah juga akan memberikan bantuan berupa 2 liter minyak goreng bagi kelompok masyarakat tersebut.

“Kebijakan ini akan menyasar 35,04 juta keluarga penerima manfaat dengan total anggaran sebesar Rp11,92 triliun,” tambahnya.

 

