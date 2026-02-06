Penyaluran Bansos Bikin Angka Kemiskinan Turun 490 Ribu Orang

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin berkurang sebanyak 490 ribu orang. Sehingga total penduduk miskin per September 2025 tercatat 23,36 juta orang.

"Garis kemiskinan per kapita perlu diterjemahkan menjadi garis kemiskinan per rumah tangga, dan oleh sebab itu pada September 2025 secara rata-rata satu rumah tangga miskin di Indonesia terdapat 4,76 anggota keluarga, sehingga garis kemiskinan per rumah tangga miskin adalah sebesar Rp 3.053.269 per bulan," kata Kepala BPS Amalia Adininggar.

Amalia juga mengingatkan bahwa angka ini merupakan rata-rata nasional yang bersifat dinamis.

"Setiap provinsi juga memiliki garis kemiskinan yang berbeda-beda, bergantung pada tingkat harga dan komoditas yang dikonsumsi di daerah tersebut. Akan lebih tepat bila kita lihat dalam konteks bulanan, bukan dalam konteks harian," tambahnya.

Meskipun kemiskinan menurun, baik di perkotaan sebesar 6,6 persen maupun pedesaan sebesar 10,72 persen, BPS mencatat bahwa konsentrasi penduduk miskin masih mendominasi di Pulau Jawa, dengan jumlah 12,32 juta orang atau 52,75 persen dari total nasional. Sementara itu, penurunan terdalam terjadi di wilayah Maluku dan Papua, yang mencapai 0,68 poin persentase.