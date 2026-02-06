Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Penyaluran Bansos Bikin Angka Kemiskinan Turun 490 Ribu Orang

Feby Novalius , Jurnalis-Jum'at, 06 Februari 2026 |07:01 WIB
Penyaluran Bansos Bikin Angka Kemiskinan Turun 490 Ribu Orang
Realisasi bansos hingga September 2025 yang meningkat 75 persen dari target APBN.. (Foto: Okezone.com/Kemensos)
A
A
A

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin berkurang sebanyak 490 ribu orang. Sehingga total penduduk miskin per September 2025 tercatat 23,36 juta orang.

"Garis kemiskinan per kapita perlu diterjemahkan menjadi garis kemiskinan per rumah tangga, dan oleh sebab itu pada September 2025 secara rata-rata satu rumah tangga miskin di Indonesia terdapat 4,76 anggota keluarga, sehingga garis kemiskinan per rumah tangga miskin adalah sebesar Rp 3.053.269 per bulan," kata Kepala BPS Amalia Adininggar.

Amalia juga mengingatkan bahwa angka ini merupakan rata-rata nasional yang bersifat dinamis.

"Setiap provinsi juga memiliki garis kemiskinan yang berbeda-beda, bergantung pada tingkat harga dan komoditas yang dikonsumsi di daerah tersebut. Akan lebih tepat bila kita lihat dalam konteks bulanan, bukan dalam konteks harian," tambahnya.

Meskipun kemiskinan menurun, baik di perkotaan sebesar 6,6 persen maupun pedesaan sebesar 10,72 persen, BPS mencatat bahwa konsentrasi penduduk miskin masih mendominasi di Pulau Jawa, dengan jumlah 12,32 juta orang atau 52,75 persen dari total nasional. Sementara itu, penurunan terdalam terjadi di wilayah Maluku dan Papua, yang mencapai 0,68 poin persentase.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/320/3199857//angka_pengangguran-4TRK_large.jpg
Angka Pengangguran RI Turun Jadi 7,35 Juta Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/320/3199854//gafik-FTJQ_large.jpg
Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,11%, Kuartal IV 2025 Tertinggi Sejak Covid-19
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/320/3199756//blt-inE8_large.jpg
Apakah BLT Kesra Februari 2026 Akan Cair Lagi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/320/3199864//menko_airlangga-3I0W_large.jpeg
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Ini Respons Menko Airlangga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/320/3199799//miskin-cWfT_large.jpg
Garis Kemiskinan Rp641.443 per Kapita, Pengeluaran Rumah Tangga Rp3.053.269 per Bulan Masuk Kategori Miskin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/320/3199785//kemiskinan-YRVa_large.jpg
Jumlah Orang Miskin di RI Turun Jadi 23,36 Juta Penduduk di 2025
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement