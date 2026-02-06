Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,11%, Kuartal IV 2025 Tertinggi Sejak Covid-19

Pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2025 tercatat 5,11%. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA - Pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2025 tercatat 5,11%. Sementara pada kuartal IV-2025 tumbuh 5,39% secara tahunan (yoy).

Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, mengatakan perkembangan ekonomi Indonesia sejak kuartal I 2021 hingga kuartal IV 2025 menunjukkan tren pemulihan dan penguatan yang konsisten pascapandemi COVID-19.

“Pertumbuhan ekonomi kuartal IV 2025 sebesar 5,39 persen merupakan pertumbuhan tahunan triwulan IV yang tertinggi sejak pandemi COVID-19,” jelasnya.

Capaian ini membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih tinggi sejak 2022. Kala itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 mencapai 5,31 persen, kemudian pada 2023 tumbuh lebih rendah sebesar 5,05 persen dan pada 2024 mencapai 5,03 persen.