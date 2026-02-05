AHY: Program Transmigrasi Harus Berdampak pada Ekonomi

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menekankan revitalisasi wilayah tujuan dan transformasi sumber daya manusia sebagai kunci dari program transmigrasi. Dari dua indikator tersebut, program transmigrasi dapat berdampak pada roda perekonomian.

Menko AHY menuturkan optimalisasi kawasan transmigrasi penting karena jangan sampai infrastruktur yang sudah tersedia tidak bisa dimanfaatkan. Jika pun infrastruktur tak tersedia di kawasan transmigrasi, maka pemerintah bisa membangunnya berdasarkan karakteristik masyarakat dan keunggulan daerahnya.

"Jadi kami harus memastikan sebuah kawasan transmigrasi benar-benar memiliki kesiapan infrastruktur, apakah jalannya, perumahannya, listriknya, komunikasinya, termasuk juga jika itu merupakan daerah pertanian, kami pastikan ada sumber air, bukan hanya dikonsumsi oleh rumah tangga, tapi juga untuk pengairan sawah dan kebun yang dikelolanya," kata AHY dalam acara Rapat Koordinasi Pelaksanaan Transformasi Transmigrasi 2026, di kantor Kemenko IPK, Jakarta, Kamis (5/2/2026).

Seturut itu, AHY juga mewanti-wanti soal transformasi daerah transmigrasi dan sumber daya manusianya. Sebab, SDM dan wilayah transmigrasi mesti memiliki nilai tambah, yang ujungnya untuk pemberdayaan ekonomi.

AHY meyakini keunggulan daerah transmigrasi dan transmigran berkualitas dapat menarik investasi yang bisa meningkatkan perekonomian.

"Meningkatkan nilai potensi yang ada di setiap kawasan transmigrasi tersebut dan mengawinkan potensi-potensi tadi dengan kekuatan kapital, maksud saya harus masuk industri, harus masuk investor, dan harus masuk teknologi, termasuk off-taker yang bisa segera menyerap produktivitas atau hasil produksi di kawasan transmigrasi," tuturnya.

Atas dasar itu, AHY menyoroti intervensi akademisi untuk mengidentifikasi potensi lokal dan SDM di wilayah transmigrasi. Dari penelitian yang ada, maka pengembangan potensi bisa dimaksimalkan. Sehingga, keunggulan kompetitif dapat diidentifikasi dan menjadi nilai tambah secara ekonomi bagi wilayah transmigrasi dan transmigran.