HOME FINANCE HOT ISSUE

Gandeng China, RI Perkuat Konektivitas di Pelosok dan Wilayah 3T

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Sabtu, 17 Januari 2026 |13:06 WIB
Gandeng China, RI Perkuat Konektivitas di Pelosok dan Wilayah 3T
Satelit Komunikasi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pengembangan dan implementasi layanan komunikasi satelit di Indonesia diperkuat usai PT Telkom Satelit Indonesia (Telkomsat), anak usaha Telkom Indonesia menggandeng perusahaan telekomunikasi China.

Direktur Utama Telkomsat Lukman Hakim Abd Rauf mengatakan, kerja sama ini mencerminkan keselarasan strategis lintas negara dan lintas ekosistem dalam menjawab tantangan konektivitas di negara kepulauan seperti Indonesia.

 “Sebagai operator satelit yang melayani negara kepulauan dengan tantangan geografis yang unik, kami sangat selaras dengan misi China Telecom Satellite untuk memastikan konektivitas yang inklusif dan andal,” ujar Lukman dalam keterangannya, Jakarta, Sabtu (17/1/2026).

Saat ini, Telkomsat mengoperasikan lima satelit aktif dengan total kapasitas lebih dari 70 Gbps, serta mengelola lebih dari 30.000 node aktif yang menghubungkan lebih dari 3,5 juta pengguna, termasuk sekitar 10.000 pengguna di luar Indonesia. 

Kapabilitas tersebut memperkuat peran Telkomsat dalam mendukung pemerataan konektivitas nasional melalui layanan berbasis satelit, khususnya di wilayah dengan keterbatasan infrastruktur terestrial.

Lebih lanjut, Lukman menegaskan bahwa pengembangan layanan komunikasi satelit tidak hanya berorientasi pada kemajuan teknologi, tetapi juga pada dampak sosial yang nyata bagi masyarakat.

Menurutnya, menjembatani kesenjangan digital bukan hanya tantangan teknologi, tetapi juga tanggung jawab bersama kepada rakyat dan negara. 

"Kami sangat terinspirasi oleh pencapaian China Telecom Satellite, khususnya dalam pengembangan layanan komunikasi satelit, dukungan komunikasi darurat, serta upaya menghadirkan konektivitas yang inklusif. Inovasi-inovasi ini menunjukkan bagaimana teknologi satelit dapat memberikan dampak nyata dan bermakna, terutama dalam situasi kritis dan di daerah terpencil atau yang kurang terlayani,” tambahnya.

 

1 2
Telusuri berita finance lainnya
