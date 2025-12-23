Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Konektivitas Digital di RI Diperkuat Lewat Satelit

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Selasa, 23 Desember 2025 |07:34 WIB
Konektivitas Digital di RI Diperkuat Lewat Satelit
Konektivitas Digital di RI Diperkuat Lewat Satelit (Foto: Telkomsat)
A
A
A

JAKARTA - Satelit hadir sebagai infrastruktur digital tidak kasatmata yang menjaga keberlangsungan komunikasi dan layanan digital modern di seluruh penjuru dunia. Satelit menjadi infrastruktur strategis yang menopang konektivitas digital nasional, khususnya bagi Indonesia sebagai negara kepulauan. 

Dengan wilayah daratan dan laut mencapai 6,4 juta km² serta sekitar 17.000 pulau, kehadiran satelit dibutuhkan untuk memastikan pemerataan akses komunikasi, menjaga kedaulatan data, dan memperkuat ketahanan sistem informasi nasional.

“Konektivitas berbasis satelit akan tetap menjadi elemen kunci dalam arsitektur jaringan nasional, terutama untuk menjamin keandalan komunikasi di wilayah terpencil maupun untuk kebutuhan strategis negara," kata Direktur Utama Telkomsat Lukman Hakim Abd Rauf di Jakarta, Selasa (23/12/2025).

Saat ini, Telkomsat yang merupakan anak usaha PT Telkom Indonesia, mengoperasikan lima satelit Geostationary Earth Orbit (GEO) yang mengorbit di ketinggian sekitar 35.786 kilometer di atas permukaan bumi serta eksplorasi konstelasi satelit Low Earth Orbit (LEO) pada ketinggian 200 hingga 2.000 kilometer, Telkomsat memperkuat cakupan layanannya di wilayah Indonesia dan Asia. Di sisi lain, perusahaan juga menghadirkan layanan yang relevan dengan kebutuhan masa kini dan masa depan, seperti IoT, dan Earth Observation (EO).

Lukman menegaskan bahwa satelit memiliki peran yang sangat krusial dalam mewujudkan kedaulatan digital serta pemerataan konektivitas nasional. Berdasarkan berbagai data, masih terdapat sejumlah wilayah di Indonesia yang tergolong area minim sinyal atau blank spot. 

"Namun, kondisi tersebut dapat diatasi secara bertahap melalui pemanfaatan teknologi satelit, khususnya dalam mendukung pemantauan sumber daya alam, mitigasi bencana, serta pengelolaan wilayah perairan secara mandiri,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
