HOME FINANCE HOT ISSUE

Dukung Industri, RI-Australia Kerja Sama Kembangkan Satelit IoT

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Selasa, 25 November 2025 |18:01 WIB
Dukung Industri, RI-Australia Kerja Sama Kembangkan Satelit IoT
Dukung Industri, RI-Australia Kerja Sama Kembangkan Satelit IoT (Foto: Freepik)
JAKARTA - Indonesia dan Australia kerja sama pemanfaatan teknologi Satellite IoT berdaya rendah untuk mendukung beragam sektor industri di Indonesia serta kawasan Asia Tenggara (ASEAN).

Hal ini melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Telkomsat dengan Myriota, perusahaan asal Australia. Layanan satelit IoT hasil kolaborasi ini ditujukan untuk mendukung sektor-sektor seperti maritim, minyak dan gas, pertanian, hingga pemantauan lingkungan dan bencana di semua sektor yang membutuhkan konektivitas stabil meski berada jauh dari jaringan terestrial.

Direktur Pengembangan Telkomsat Anggoro Kurnianto Widiawan mengatakan, kerja sama ini menjadi langkah penting bagi pengembangan IoT berbasis satelit di Indonesia.

"Kemitraan dengan Myriota adalah langkah besar untuk memperluas pemanfaatan teknologi IoT berbasis satelit. Dengan menggabungkan jangkauan Telkomsat dan teknologi Myriota, kami ingin memastikan konektivitas yang andal dapat menjangkau sektor-sektor vital, termasuk wilayah terpencil di seluruh nusantara,” katanya di Jakarta, Selasa (25/11/2025).

Anggoro menegaskan bahwa MoU ini dirancang untuk jangka panjang. MoU ini menjadi fondasi untuk membangun model bisnis yang berkelanjutan dan memperkuat kemampuan teknologi ruang angkasa Indonesia. 

"Kami yakin kolaborasi ini akan membawa manfaat besar bagi masyarakat dan dapat meningkatkan perekonomian,” tambahnya.

 

