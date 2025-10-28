Cara RI Percepat Transformasi Digital Nasional

JAKARTA - Indonesia memiliki potensi digital yang sangat besar. Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), transaksi e-commerce pada kuartal III 2025 mencapai 1,44 miliar transaksi, tumbuh 20,5 persen (yoy) dengan nilai mencapai Rp134,67 triliun.

Sementara itu, dari sisi industri, nilai pasar Internet of Things (IoT) di Indonesia telah menembus USD13,05 miliar (Mordor Intelligent, 2025) menunjukkan percepatan adopsi teknologi di berbagai sektor.

Untuk itu, riset terapan memegang peran kunci dalam mempercepat transformasi digital nasional, karena menjadi jembatan antara penemuan ilmiah dan implementasi nyata di dunia industri. Melalui riset terapan, hasil inovasi dapat diadaptasi menjadi solusi konkret yang mendukung efisiensi, produktivitas, dan keberlanjutan di berbagai sektor, mulai dari manufaktur, transportasi, hingga layanan publik.

"Pemerintah melalui Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) terus mendorong kolaborasi antara peneliti, perguruan tinggi, dan pelaku usaha untuk mengembangkan teknologi strategis seperti kecerdasan buatan (AI), Internet of Things (IoT), analitik data besar (big data analytics), dan green computing," kata Kepala BRIN Laksana Tri Handoko dalam pembukaan Indonesia Research and Innovation (InaRI) Expo 2025 di Jakarta, Selasa (28/10/2025)

Menurutnya, pendekatan ini tidak hanya memperkuat daya saing industri nasional, tetapi juga memastikan bahwa hasil riset mampu memberikan nilai tambah ekonomi sekaligus mendukung agenda Indonesia menuju ekosistem digital yang inklusif, inovatif, dan berkelanjutan.

Tak hanya InaRI Expo 2025, ajang teknologi dan inovasi terbesar di Indonesia yakni Indonesia Internet Expo & Summit (IIXS) 2025 yang merupakan rangkaian acara Indonesia Technology and Innovation (INTI) EXPO 2025 dibuka hari ini di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran.

Acara ini hadir dalam satu rangkaian besar bertema Unlock the Power of Technology and Innovation yang menjadi momentum penting bagi kebangkitan ekosistem inovasi dan teknologi digital nasional. Acara ini menghadirkan berbagai pelaku industri, lembaga riset, asosiasi, hingga startup teknologi dari dalam dan luar negeri, untuk memperlihatkan potensi serta arah masa depan dari transformasi digital di Indonesia.

Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Meutya Hafid mengatakan, pameran ini diharapkan menjadi katalisator penguatan kolaborasi lintas sektor, melalui serangkaian agenda seperti pameran teknologi, konferensi, seminar dan business matching.

"Selain itu, kegiatan ini diharapkan menjadi panggung untuk memperkenalkan berbagai produk, solusi, dan inovasi terbaru di sektor telekomunikasi, Internet of Things (IoT), kecerdasan buatan (AI), serta teknologi digital lainnya” ujar Meutya.