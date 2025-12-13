Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BLT Kesra Rp900.000 Kembali Cair, Begini Cara Ceknya 

Taufik Fajar , Jurnalis-Sabtu, 13 Desember 2025 |06:16 WIB
BLT Kesra Rp900.000 Kembali Cair, Begini Cara Ceknya 
BLT Kesra di Desember (Foto: Okezone)
JAKARTA - BLT Kesra Rp900.000 terus dicairkan. Apabila merasa berhak menerima namun nama tidak muncul di sistem BLT Kesra, ada beberapa hal yang mesti diperhatikan.

Saat melakukan pengecekan, pastikan Anda membawa KK, KTP, dan bukti identitas lainnya agar petugas dapat memvalidasi data Anda dengan cepat.

Ketika data sudah benar, peluang Anda muncul di daftar BLT Kesra akan semakin besar.

Pastikan Anda Masuk Kriteria Penerima

Pemerintah menetapkan beberapa kriteria penerima BLT Kesra 2025.

Anda bisa meninjau ulang apakah kondisi Anda sesuai dengan kriteria yang berlaku, seperti status ekonomi, kondisi pekerjaan, maupun keanggotaan dalam kategori rentan sosial.

Ketika Anda memenuhi seluruh kriteria, sistem akan lebih mudah memasukkan data Anda sebagai kandidat penerima bantuan.

Jika terdapat perubahan kondisi seperti pekerjaan atau pendapatan, Anda dapat melaporkannya ke kelurahan agar data diperbarui.

 

Topik Artikel :
BSU bsu cair Bansos BLT Kesra BLT
