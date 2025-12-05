Apakah Bansos BLT Kesra Rp900.000 Dilanjutkan di 2026?

JAKATA - Pemerintah terus mempercepat penyaluran Bantuan Langsung Tunai Sementara Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) Rp900.000 dan ditargetkan rampung Desember 2025. Penyaluran BLT Kesra Rp900.000 dirasakan manfaatnya bagi keluarga penerima manfaat (KPM).

Lalu apakah bansos BLT Kesra Rp900.000 dilanjutkan di 2026? Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pemerintah belum memutuskan kelanjutan program BLT Kesra Rp900.000 di 2026.

“Ya tentu kita belum putuskan. Karena ini stimulan di akhir tahun. Tahun depan baru awal tahun,” kata Airlangga saat meninjau penyaluran BLT Kesra di Kantor Pos Premier Rawamangun, Jakarta, Kamis 4 Desember 2025.

Program BLT Kesra bertujuan menjaga daya beli masyarakat pada kuartal keempat 2025 sehingga diharapkan dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi, katanya, menjelaskan.

“Stimulan itu untuk mendorong daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujar dia.

Airlangga mengatakan bahwa penyaluran BLT Kesra ditargetkan selesai pada Desember 2025 bagi 35,04 juta keluarga penerima manfaat (KPM) melalui bank-bank Himbara dan jaringan PT Pos Indonesia.

Terhitung per 3 Desember, sebanyak 26,2 juta KPM telah menerima bantuan dari bank-bank Himbara penyalur, dan penyaluran melalui PT Pos yang masih terus berjalan.