Info Terbaru Cara Ambil BLT Kesra Rp900.000 di Kantor Pos Tanpa Antre

JAKARTA - Info terbaru cara ambil BLT Kesra Rp900.000 di kantor pos tanpa antre. Pemerintah terus menyalurkan BLT Kesra Rp900.000 hingga bulan ini Desember 2025.

Pencairannya BLT Kesra sudah dilakukan sejak Oktober, namun karena bertahap pencairannya tidak serentak. Jika keluarga penerima manfaat (KPM) belum dapat di Oktober dan November, maka pencairan BLT kemungkinan dilakukan di bulan Desember 2025.

Saat ini, keluarga penerima manfaat juga bisa mengambil BLT Kesra Rp900.000 di kantor pos. Penyaluran BLT di kantor pos telah dilakukan menyasar 11,6 juta KPM, karena mereka belum memiliki rekening bansos reguler sehingga penyalurannya akan dilakukan melalui PT Pos Indonesia.

"Penyaluran direncanakan mulai dilakukan setelah dana masuk ke kami pekan ini. Bantuan dapat langsung disalurkan dimulai dua hari setelah dana diterima," kata Senior Vice President Government and Corporate Pos Indonesia Hendra di Jakarta.

Hendra memastikan penyaluran akan dilakukan secara cepat karena bantuan sangat dibutuhkan masyarakat. PT Pos juga akan membuka layanan pada hari Sabtu dan Minggu untuk mempercepat penyelesaian penyaluran kepada seluruh KPM.

Penyaluran dilakukan melalui tiga pola, yakni pembayaran langsung di kantor pos, pembayaran di komunitas untuk warga yang tinggal jauh dari kantor pos, serta layanan antar ke rumah bagi lansia, disabilitas atau penerima yang sakit.

Bagi yang bisa datang ke kantor pos, dia menyebutkan, para penerima manfaat diharapkan membawa surat pemberitahuan dari kantor pos setempat, serta identitas diri, baik KTP maupun kartu keluarga apabila diwakili anggota keluarga lain.

"Seluruh proses, akan diatur bersama pemerintah daerah untuk mencegah kerumunan sebagaimana hasil pertemuan dengan pak Menteri Sosial tadi," katanya.