HOME FINANCE HOT ISSUE

Cek Fakta, Apakah BLT Kesra Rp900.000 Cair Lagi 2026?

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Kamis, 22 Januari 2026 |20:07 WIB
Cek Fakta, Apakah BLT Kesra Rp900.000 Cair Lagi 2026?
Cek Fakta, Apakah BLT Kesra Rp900.000 Cair Lagi 2026? (Foto: Okezone)
JAKARTA - Cek fakta, apakah BLT Kesra cair lagi 2026? Pemerintah telah mencairkan Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) Rp900.000 pada 2025.

Hingga akhir Desember 2025, data penerima manfaat yang telah terverifikasi mencapai lebih dari 33 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Penyaluran BLT Kesra Rp900.000 dilakukan secara bertahap melalui Himpunan Bank Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia.

Lalu apakah BLT Kesra Rp900.000 cair lagi di 2026?

Kementerian Sosial membuka peluang keberlanjutan BLT Kesra Rp900 ribu pada tahun ini. Penyaluran BLT dilanjutkan dengan catatan menyesuaikan pada kondisi anggaran pemerintah serta arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa BLT Kesra merupakan inisiasi dari Presiden untuk menstimulus daya beli masyarakat akhir tahun lalu, dan bersifat sementara, yang dapat kembali diberikan apabila situasi memungkinkan.

“Bisa jadi itu (berlanjut), kita lihat situasi dan kondisi serta kebijakan dari Bapak Presiden,” kata dia saat ditemui di Jakarta belum lama ini.

Dia berpendapat bahwa dari sisi alokasi anggaran belanja bantuan sosial pemerintah yang mengalami peningkatan, sehingga menunjukkan angin segar bantuan berlanjut.

 

1 2
