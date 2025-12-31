Hari Ini Terakhir Pencairan BLT Kesra Rp900.000, Jangan Lupa Sebelum Hangus!

Hari Ini Terakhir Pencairan BLT Kesra Rp900.000, Jangan Lupa Sebelum Hangus! (Foto: Kemensos)

JAKARTA - Hari ini, Rabu 31 Desember 2025 terakhir pencairan Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra). Seluruh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) diminta segera mengambil BLT Kesra Rp900.000 sebelum hangus.

Berdasarkan verifikasi dan validasi data bersama Badan Pusat Statistik (BPS), dari target sekitar 35 juta jiwa, sebanyak 28 juta orang dinyatakan layak menerima BLT Kesra.

Kementerian Sosial (Kemensos) mengingatkan, dana BLT Kesra yang tidak dicairkan hingga tenggat waktu akan ditutup secara otomatis oleh sistem dan dikembalikan ke kas negara. Akibatnya, penerima berisiko tidak mendapatkan bantuan pada periode berjalan.

BLT Kesra menjadi instrumen penting perlindungan sosial pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan, khususnya menjelang akhir tahun. Pada tahap akhir penyaluran ini, KPM berhak menerima rapelan bantuan dengan nilai mencapai Rp900.000.

BLT Kesra Rp900.000 Tak Dicairkan Bisa Hangus

Kemensos menegaskan bahwa ketentuan batas waktu ini bersifat final. Dana bantuan yang melewati tenggat pencairan akan melalui mekanisme sebagai berikut:

- Status bantuan ditutup otomatis oleh sistem

- Dana dikembalikan ke kas negara

- Penerima berpotensi kehilangan hak bantuan pada tahun berjalan

Masyarakat pun diimbau tidak menunda pencairan, mengingat terbatasnya jam operasional bank dan kantor pos menjelang tutup tahun.

Penyaluran BLT Kesra

Penyaluran BLT Kesra dilakukan melalui Bank Himbara bagi penerima yang memiliki rekening, serta PT Pos Indonesia untuk wilayah tertentu atau penerima non-rekening. Saat pencairan, KPM wajib membawa KTP dan Kartu Keluarga (KK) asli.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan komitmen pemerintah dalam memastikan bantuan tepat sasaran. “Kami ingin memastikan penyaluran bansos Rp900 ribu ini benar-benar diterima masyarakat yang berhak. Saat ini kami bersama Dirut PT Pos turun langsung ke lapangan untuk memastikan proses pencairan berjalan lancar dan tepat waktu,” ujar Gus Ipul.