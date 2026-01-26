Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini Besaran BLT dan Bansos PKH Cair di Februari 2026

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Senin, 26 Januari 2026 |05:07 WIB
Ini Besaran BLT dan Bansos PKH Cair di Februari 2026 (Foto: Kemensos)
JAKARTA - Besaran bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan BLT Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang cair di Februari 2026.

Penyaluran bansos reguler ini masuk tahap pertama. Saat ini pemerintah tengah bersiap menyalurkan bansos reguler kepada sekitar 18 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh Indonesia.

"Bansos reguler tahap pertama ini rencananya mulai disalurkan Februari untuk sekitar 18 juta keluarga penerima manfaat, termasuk di dalamnya PKH dan bantuan sembako," kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf di Jakarta, Jumat (23/1/2026).

Besaran Bansos PKH dan BLT BPNT

Kementerian Sosial mengkonfirmasi BPNT pada 2026 diberikan sebesar Rp200.000 per bulan kepada setiap KPM. Bantuan tersebut disalurkan per tahap setiap triwulan. Dalam satu periode total bantuan yang diterima mencapai Rp600.000 untuk periode Januari, Februari dan Maret.

Sementara itu, besaran bantuan PKH bervariasi sesuai kategori penerima, meliputi anak usia sekolah, lanjut usia di atas 60 tahun, penyandang disabilitas, ibu hamil, serta anak usia dini (Rp225 ribu - Rp750 ribu).

 

