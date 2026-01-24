Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Daftar 10 Negara dengan Mata Uang Terendah

Feby Novalius , Jurnalis-Sabtu, 24 Januari 2026 |19:05 WIB
Daftar 10 Negara dengan Mata Uang Terendah
Daftar 10 negara dengan mata uang terendah di dunia pada 2026. (Foto: Okezone.com/Freepik)
JAKARTA – Daftar 10 negara dengan mata uang terendah di dunia pada 2026. Dalam daftar ini, nilai tukar rupiah Indonesia turut masuk sebagai salah satu mata uang dengan nilai terendah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

Dolar AS memang menjadi mata uang yang paling banyak diperdagangkan di dunia. Namun, mata uang ini bukanlah yang terkuat secara nilai tukar. Predikat mata uang terkuat saat ini masih dipegang oleh dinar Kuwait.

Lantas, mata uang apa saja yang masuk dalam daftar terendah di dunia? Daftar ini disusun berdasarkan jumlah unit mata uang yang diterima sebagai imbalan untuk satu dolar AS.

Melansir Forbes, berikut daftar 10 negara dengan mata uang terendah berdasarkan data Open Exchange:

1. Pound Lebanon (LBP)

Dengan selisih yang cukup jauh, pound Lebanon menempati posisi teratas sebagai mata uang terlemah di dunia terhadap dolar AS. Satu pound Lebanon setara dengan USD0,000011, atau USD1 setara dengan 89.556,36 pound Lebanon.

Nilai pound Lebanon terus berada di bawah tekanan dalam beberapa tahun terakhir akibat perlambatan ekonomi, inflasi dan pengangguran yang tinggi, krisis perbankan, serta gejolak politik.

2. Rial Iran (IRR)

Satu rial Iran saat ini bernilai sekitar USD0,000024, yang berarti USD1 dapat ditukarkan dengan 42.112,50 rial Iran.

Rial Iran pertama kali diperkenalkan pada akhir abad ke-18 dan dalam beberapa tahun terakhir cenderung bertahan di kisaran nilai tukar tersebut terhadap dolar AS.

3. Dong Vietnam (VND)

Dong Vietnam menempati peringkat ketiga dengan nilai sekitar USD0,000038 per unit. Artinya, USD1 setara dengan sekitar 26.345 dong Vietnam.

Mata uang ini tertekan oleh pembatasan perdagangan luar negeri, perlambatan ekspor, serta dampak periode suku bunga tinggi yang berkepanjangan di Amerika Serikat.

4. Kip Laos (LAK)

Diperkenalkan pada 1950-an, kip Laos berada di posisi keempat dengan nilai tukar sekitar USD0,000046 per unit. Dengan demikian, USD1 setara dengan 21.663,26 kip Laos.

Pertumbuhan ekonomi yang lambat, meningkatnya utang luar negeri, serta inflasi yang tinggi menjadi faktor utama pelemahan mata uang Laos.

 

