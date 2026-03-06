Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Rupiah Melemah Dekati Rp17.000 per Dolar AS Efek Perang AS-Iran hingga Fitch Ratings

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 06 Maret 2026 |15:56 WIB
Rupiah Melemah Dekati Rp17.000 per Dolar AS Efek Perang AS-Iran hingga Fitch Ratings
Rupiah Melemah Dekati Rp17.000 per Dolar AS Efek Perang AS-Iran hingga Fitch Ratings (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS ditutup melemah pada akhir perdagangan Jumat (6/3/2026), turun 20 poin atau sekitar 0,12 persen ke level Rp16.925 per dolar AS. Rupiah melemah dekati level Rp17.000.

Pengamat pasar uang Ibrahim Assuaibi mengatakan, pelemahan Rupiah ini salah satunya didorong sentimen eksternal yaitu konflik di Timur Tengah memasuki hari ketujuh pada hari Jumat tanpa tanda-tanda mereda yang jelas, membuat pasar keuangan global tetap waspada.

"Pertempuran antara AS, Israel, dan Iran telah meningkat selama seminggu terakhir, dengan serangan rudal dan serangan balasan menyebar di seluruh wilayah dan meningkatkan kekhawatiran akan gangguan pasokan energi global," tulis Ibrahim dalam risetnya.

Presiden AS Donald Trump mengatakan ia ingin berperan dalam menentukan pemimpin Iran berikutnya setelah perang berakhir, pernyataan yang menggarisbawahi meningkatnya ketidakpastian tentang masa depan politik kawasan tersebut.

Harga minyak melanjutkan kenaikan kuatnya semalam karena konflik mengancam infrastruktur energi utama dan jalur pelayaran di Teluk. Lonjakan harga minyak mentah telah memicu kekhawatiran tentang gelombang inflasi global yang baru.

Hal ini telah mempersulit prospek bagi bank sentral global, termasuk Federal Reserve AS. Harga minyak yang lebih tinggi cenderung memicu inflasi dan dapat membuat para pembuat kebijakan lebih berhati-hati dalam memangkas suku bunga dalam waktu dekat.

Investor kini mengalihkan perhatian mereka ke laporan data pekerjaan non-pertanian AS bulan Februari yang akan dirilis Jumat nanti, yang dapat memberikan sinyal baru tentang kekuatan pasar tenaga kerja dan arah kebijakan moneter.

Angka yang lebih kuat dari perkiraan dapat memperkuat pandangan bahwa Federal Reserve memiliki ruang untuk menunda pemotongan suku bunga.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/320/3205180/rupiah-6g57_large.jpg
Rupiah Hari Ini Makin Melemah ke Rp16.903 per Dolar AS Imbas Perang AS-Iran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/26/320/3203864/rupiah_hari_ini-7i69_large.jpg
Rupiah Ditutup Menguat ke Rp16.759 per Dolar AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/25/320/3203647/rupiah_hari_ini-5fBN_large.jpg
Rupiah Ditutup Menguat ke Rp16.800 per Dolar AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/24/320/3203420/rupiah_hari_ini-MvNi_large.jpg
Rupiah Ditutup Melemah ke Rp16.829 per Dolar AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/320/3203217/rupiah_hari_ini-n1ir_large.jpg
Rupiah Ditutup Menguat ke Rp16.802 per Dolar AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/320/3202693/rupiah_hari_ini-ky7v_large.jpg
Rupiah Ditutup Menguat ke Rp16.888 per Dolar AS
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement